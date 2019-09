După ce s-a întors din Costa Rica, fostul ministru al Turismului uimește cu aparițiile sale. Elena Udrea a răvășit Bucureștiul cu o ținută de aproximativ 10.000 de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile fabuloase. (CITEȘTE ȘI: DIVORȚUL TOAMNEI ÎN ROMÂNIA)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Elena Udrea în zona Primăverii din București, acolo unde fosta șefă a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Băsescu ar avea biroul împreună cu logodnicul ei, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea a avut o apariție de-a dreptul năucitoare. Așa cum ne-a obișnuit, fostul ministru al Turismul ține stacheta extrem de ridicată. Renumită pentru ținutele elegante și foarte scumpe, fosta politiciană a reușit și de această dată să uimească pe toată lumea.

Elena Udrea, ținută de 10.000 €!

Elena Udrea a ieșit din casă într-o ținută de aproximativ 10.000 de euro. Mai exact, a optat pentru o rochie neagră Gucci care costă aproximativ 1.000 de euro, o pereche de pantofi roșii din piele de căprioară, de aproximativ 2.000 de euro, o pereche de ochelari de soare de 400 de euro și, așa cum îi stă bine unei doamne de calibru, o geantă Chanel Classic HandBag care are un preț de pornire de 5.000 de euro.

După ce și-a parcat bolidul de lux, Elena Udrea s-a întâlnit cu un curier, de la care a ridicat un colet. Fosta politiciană l-a rugat pe tânăr să pună coletul în portbagaj, a semnat de primire, apoi s-a îndreptat, sprintenă, spre birou, acolo unde e de presupus că s-a întâlnit cu logodnicul său, Adrian Alexandrov.

La un an de când a devenit mămică, Elena Udrea se poate mândri cu un fizic de invidiat. Fosta șefă a Cancelariei Prezidențiale se califică cu mare succes la titlul de "cea mai sexy mămică" din lumea bună.

Își creștinează fetița pe 20 septembrie!

Potrivit unei surse D.A.S categoria A, ceremonia de creștinare a micuței Eva, fetița Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, va avea loc, în 20 septembrie, la biserica din apropierea locuinței acestora din Corbeanca. După ce micuța lor va primi taina botezului, fostul ministru al Turismului și partenerul ei de viață vor celebra minunatul eveniment în cadrul unei petreceri ce se va ține în unul dintre restaurantele cu ștaif din Capitală.

Conform informațiilor obținute de site-ul nr.1 din România, micuța Eva va avea două perechi de nași. Un cuplu din partea Elenei Udrea și unul din partea lui Adrian Alexandrov. Cei doi părinți și-ar fi propus ca petrecerea ce va avea loc după creștinarea micuței să fie una restrânsă și să se desfășoare în cea mai mare discreție.

S-a întors în ţară după un an și jumătate

“Da, m-am întors în România. Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pentru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și închiderea procedurii de extrădare.

Am ales să cer protecție în Costa Rica în condițiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată, iar evoluția în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuție, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranță, însă știți că am fost arestată când Eva avea 13 zile și doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut că ea să vină pe lume în libertate.

Dar, așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce.

Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi.

Referitor la procesele pe care încă le am în instanță, cred că mă voi apăra mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut și în cazul meu.

Am ales să postez acest mesaj din respect față de cei interesați și față de presă care încearcă să afle adevărul despre prezența mea Acasă. Știu că o face din bună credință și din dorința de a-și informa corect publicul. Mulțumesc celor care îmi urează bun venit și vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere!

Doamne, ajută!

P.S. Am intrat în țară prin vama Giurgiu, la ora șase în această dimineață. Am ales o variantă mai rapidă decât să aștept o cursă de azi, spre Otopeni. Nicio altă speculație nu își are rostul”, a scris Elena Udrea pe Facebook, în 8 iulie.

