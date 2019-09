Primele imagini cu noua iubită a solistului de la ”The Motans”

Solistul de la ”The Motans”, Denis Roabeș, este unul dintre cei mai discreți artiști din industria muzicală românească. Până acum, cântărețul și-a ținut iubita departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu ”jumătatea” solistului de la ”The Motans”. (CITEȘTE ȘI: TUDOR CHIRILĂ A AGRESAT UN ȘOFER ÎN STRADĂ)

Basarabenii talentați au dat lovitura în industria muzicală românească și au scos hituri pe bandă rulantă. Așa s-a întâmplat și în cazul formației "The Motans" care, pur și simplu, a cucerit topurile de la noi. Dacă, în plan artistic, este un cântăreț ce se deschide în fața fanilor săi, în plan personal, Denis Roabeş, solistul trupei The Motans, este cât se poate discret și a încercat să își țină "jumătatea" departe de ochii curioșilor.

“Bianca tot timpul îl urmărește din public”

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor imagini și informații unice legate de povestea de dragoste pe care Denis Roabeș, solistul de la "The Motans", o trăiește de câteva luni alături de o tânără clujeancă.

Astfel, potrivit surselor noastre, de câteva luni bune, Denis Roabeș, solistul trupei "The Motans", se iubește în mare secret cu Bianca, o brunetă simpatică, originară din Cluj-Napoca. Dragostea dintre cei doi ar fi atât de puternică, încât senzuala brunetă ar fi ales să se mute în Capitală și să fie alături de celebrul ei iubit.

“Sunt împreună de ceva timp, dar își țin relația ascunsă. Petrec vacanțe împreună, ea merge la concertele lui, dar nu se afișează împreună. Bianca tot timpul îl urmărește din public. Nu vrea să iasă în evidență”, ne-a declarat o sursă din anturajul celor doi.

O rusoiacă i-a frânt inima!

Provocat într-un interviu, fondatorul de la "The Motans", una dintre cele mai în vogă trupe, a lăsat garda jos şi a vorbit despre fosta iubită, care i-a frânt inima. Versurile hitului "Jumătate Stai" ascund, de fapt, povestea de dragoste a solistului cu o tânără din Rusia. Denis Roabeş a relatat că a iubit o rusoaică alături de care a şi locuit o perioadă în Moscova, dar, pentru că ea a primit o ofertă de muncă, a plecat din oraş, iar relaţia lor s-a destrămat.

Ulterior, ei şi-au reluat povestea de iubire, însă flacăra nu a mai ars la fel de intens, iar Denis a recunoscut că a încercat să o recucerească scriindu-i meloodia „Jumătate Stai”, în care a pus mult suflet. Şi, deşi, rezultatul nu a fost cel dorit, artistul moldovean şi rusoiaca au rămas prieteni.

”Pentru o fată (n.r.: a scris piesa «Jumătate Stai») pentru care am avut o pasiune – e rusoaică. S-a întâmplat când stăteam la Moscova şi ea a fost nevoită să plece în alt oraş şi eu am rămas acolo. Nu m-a părăsit, după s-a întors acasă, a fost OK o perioadă, după care gata. (…). Da, am încercat să o împac – am scris o piesă. Am rămas în relaţii foarte bune”, a mărturisit Denis de la “The Motans” în cadrul unei emisiuni.

