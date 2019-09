Cuplu-bombă în showbiz-ul românesc! “Modelul de ciocolată” se pare că a dat marea lovitură în plan sentimental. Laurette ar fi pus mâna pe un milionar care locuiește în Germania și care este cunoscut drept ”Prințișorul criptomonedelor”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și informații senzaționale. (CITEȘTE ȘI: FABULOASA POVESTE A CELUI MAI BOGAT ROMÂN. DANIEL DINES A ”BIFAT” 3 DIVORȚURI ÎN ULTIMII 6 ANI!)

Sexoasa mulatră din showbiz-ul românesc i-ar fi sucit mințile milionărașului cu Ferrari. Potrivit unor surse D.A.S categoria A, de ceva timp, Laurette trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Stephan Lembke, un român stabilit la Stuttgart, care deține mai multe afaceri cu criptomonede.

Laurette, răsfățată de milionărașul cu Ferrari!

Potrivit informațiilor noastre, recent, "Prințișorul criptomonedelor" a făcut un gest de milioane pentru sexoasa mulatră. Mai exact, Stephan a dus-o pe Laurette la mare împreună cu toată familia, fiica și mama ei. Dacă, ziua, cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de soarele arzător și s-au relxat pe una dintre cele mai luxoase plaje din Mamaia, seara, milionărașul cu Ferrari a răsfățat-o pe vedetă în cele mai cochete restaurante și în cele mai cunoscute cluburi din stațiune.

A divorțat de Ciprian Nistor

Laurette și Ciprian Nistor au avut o relație la distanță, din cauza faptului că omul de afaceri era închis. Dornică să-și trăiască viața, mulatra mai ieșea în cluburi, unde apărea în compania unor diverși bărbați. Fapt care a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că au ajuns la separare!

„Azi s-a pronunțat divorțul și imediat cum am ieșit, am simțit să scriu pe Facebook. A fost o căsătorie controversată, dar pe noi ne-au legat dragostea și respectul. Eu m-am căsătorit cu tot sufletul, speram ca soțul meu să vină acasă și să ne bucurăm de familia noastră împreună. Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință să transform căsnicia mea într-o adevărată familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele părți. Nici lui nu i-a fost ușor în închisoare, îl mai apuca gelozia. S-a terminat pentru că așa a fost să fie. Nu regret pasul făcut, Dumnezeu a avut un plan cu mine.

Soțul meu a fost îngerul meu păzitor atunci când am avut cea mai mare nevoie, când nimeni nu se gândea la mine. O să-i mulțumesc mult că a fost alături de mine, așa cum am fost și eu de el. Mi-aș fi dorit o nuntă frumoasă, familia lângă mine, o petrecere frumoasă. Îmi vine să plâng un pic, a fost ceva intens.

Am avut un an și opt luni cu bune și cu rele. Eu sunt sinceră și pun suflet în relațiile mele. Sunt singură, dar nu duc lipsă de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineață. Sper ca Dumnzeu să îmi scoată în cale bărbatul cu care să merg înainte în viață. Sunt liniștită, am grijă de fetița mea care a început clasa pregătitoare”, a declarat Laurette imediat după ce s-a oficializat divorțul de Ciprian Nistor.

