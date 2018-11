Gestul făcut de un om al străzii într-o stație de metrou din București i-a impresionat pe călători: „Pentru mine a fost o lecție!”

Un bărbat din Iași pe nume Florin a împărtășit o întâmplare emoționantă pe un grup de Facebook. Acesta a văzut un om al străzii cum strângea gunoaie după oamenii de la metrou, în București. Individul respectiv făcea asta fără să ceară nimic în schimb. Ieșeanul i-a oferit bărbatului bani, iar acesta a acceptat ușor jenat gestul.

Povestea împărtășită de Florin pe Facebook s-a viralizat foarte repede. El a mai povestit cum întreaga scenă a fost o lecție de viață pentru el și că a fost impresionat de gestul bărbatului. Se pare că mai mulți bucureșteni îl știu pe acest om.

„Acum o săptămână când eram în București stăteam și așteptam metroul, iar în față mea se petrecea o scenă mai puțin obișnuită.

Acest om pe care mulți dintre noi îl ocolim sau îl judecăm trece pe lângă mulțimea care era pe peron, se apleacă și ia în mână 3 gunoaie de pe jos și merge și le bagă în coș iar după intră în metrou. Mi-a fost rușine, poate trebuia să fac eu acest gest. Pentru mine a fost o lecție.

Am fost surprins că nu a cerșit chiar dacă era lângă mine. Iar când am scos niște bani din buzunar, a plecat capul și mi-a mulțumit.

Dragii mei, personal am fost impresionat de acest gest, deoarece poate nici unul din noi nu am face acest lucru. Haideți să nu mai judecăm după aspect sau aparențe. Haideți să fim mai buni și să apreciem oamenii care merită apreciați. Împreună putem schimbă o lume!”, a scris un ieșean pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…”

„E foarte ușor să judecăm fără a cunoaște adevărata poveste de viață a unei persoane!”

„Acești oameni nu au ce căuta pe stradă !Unde e statul român ??”, „L-am întâlnit și eu la gorjului și i-am dat 5 lei după care mi-a mulțumit.”, „Acesti oameni ascund drame dar nimeni nu-și ridica ochii spre ei.Cand îi intâlnim întoarcem capul si strambam din nas .Suflete pierdute…..”, „