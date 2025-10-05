Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”

Gigi Becali, patronul FCSB, face ce face și nu se dezide de dorința de a le face bine oamenilor nevoiași. De data aceasta, imigranții din București i-au invadat spațiul și chiar au ajuns să-l urmărească pe strada, după ce le-a dat de câteva ori la rând bani. Ce spune latifundiarul din Pipera despre asaltul asiaticilor?

Recent, Gigi Becali a povestit cum a ajuns să fie ”vânat” de imigranții din București. Impresionat de valul de lucrători asiatici din România, patronul FCSB s-a decis să facă o faptă bună și să le îndulcească viața cu ”mici” donații ocazionale.

Gigi Becali ajuta imigranții din România

Milionarul nu stă degeaba atunci când vine vorba să își ajute semenii. Indifernet de religie, etnie sau statut, Gigi Becali nici nu se uită când bagă mână în buzunar. Aproape ca un gest reflex, acesta scoate teancul de bani și le oferă oamenilor mai puțini norocoși o mică ”atenție”. De ceva timp, imigranții din București sunt cei care îl vizitează tot mai des la vila din Pipera.

În cadrul unui interviu, Gigi Becali și-a declarat slăbiciunea și empatia pentru imigranții din Capitală. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că îi ajută cu bani de fiecare dată când are ocazia sau când vin la el. Acesta susține că o parte dintre ei s-au obișnnuit să îl vizitezse și chiar să îl urmărească pe stradă.

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau. Ce contează la mine 500-600 de euro. Dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal. Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a spus Becali pentru Fanatik Superliga.

În ultima perioadă, Gigi Becali își petrece aproape tot timpul în Pipera, unde supraveghează ultimele retușuri de la construcția bisericii pentru care a scos milioane de euro din buzunar. Construcția este aproape finalizată, însă – pentru a veni în ajutorul celor nevoiași – patronul FCSB mai are câteva detalii de pus la punct. În apropiere de lăcașul sfânt are de gând să compere și să amplaseze un lanț de farmacii și să reducă prețul medicamentelor (promite că nu va aplica un adaos mai mare de 10%).

“Aici va fi o clinică, spital, adică va deservi bisericii. Spital, nişte aparate, CT (n.r. computer tomograf)… ca să nu mă mai duc eu în altă parte. Şi probabil jos o farmacie, pentru că vreau să cumpăr şi un lanţ de farmacii. Ca să nu mai vândă ei… face medicamentul 100, ei îl vând cu 500. Eu îl iau cu 100 de lei şi în vând cu 110 lei. Numai pentru oameni e făcută asta, altceva nimic. Ce mă interesează altceva? Am aproape 66 de ani, ce îmi mai trebuie mie? Mai am eu nevoie?! Cât mi-a dat Domnul“, a declarat Gigi Becali pentru romaniatv.net.

