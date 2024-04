Gestul uluitor făcut de Alex Dobrescu! Unde a aruncat fostul iubit al Cristinei Cioran cenușa mamei sale moarte

Alex Dobrescu șochează din nou! Fostul iubit al Cristinei Cioran s-a filmat în timp ce arunca cenușa mamei sale moarte. Oamenii au fost surprinși atunci când au văzut ce loc a ales bărbatul pentru acest moment.

După declarațiile halucinante pe care le-a făcut, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Alex Dobrescu a surprins cu un nou gest uluitor. Bărbatul s-a filmat în timp ce arunca cenușa mamei sale moarte. Femeia a decedat în urmă cu o săptămână, iar fostul iubit al Cristinei Cioran a suferit enorm în urma pierderii.

La o săptămână de la moartea mamei sale, Alex Dobrescu a făcut un gest uluitor. El a decis să arunce cenușa femeii în lacul Tei din Capitală. Bărbatul i-a surprins pe internauți cu un videoclip emoționant în care își lua rămas bun de la cea care i-a dat viață. În cadrul filmulețului, acesta a precizat că mama lui era foarte bolnavă. De asemenea, fostul iubit al Cristinei Cioran a ținut să îi mulțumească pentru toată averea pe care i-a lăsat-o.

În urmă cu doar câteva zile, fostul iubit al Cristinei Cioran a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că a primit de la mama sa 6 case în timp ce trăia, iar acum se laudă cu o avere impresionantă.

„Cinci dintre case le-am vândut, ca să nu muncesc. Am trăit din rentă. O viață opulentă, excursii în toată Europa, la Paris, Roma, Praga, Londra. Băutură, șampanii scumpe… Banii nu s-au dus, am avere cât pentru cinci familii, plus busines-uri în derulare. Eu sunt o pasăre călătoare, care-și desenează destinul în azur. Regretele sunt pentru cei slabi, frica la fel!

Cea de-a șasea casă am închiriat-o. Eu stau tot cu chirie. Sau am locuit pe la casele fostelor iubite. Nu am fost cu amărâte. Îmi place sentimentul de provizorat, exact cum este și viața.”, a spus Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.