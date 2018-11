Gheorghe Turda a anunțat că s-a vindecat de cancer de piele după ce a fost diagnosticat cu carcinom cutanat în decursul acestui an.

Interpretul a recunoscut că a riscat stând la soare cam mult în această vară, lucru pentru care a tras. Acum respiră uşurat, căci după operaţie medicul dermatolog l-a asigurat că nu are de ce să-şi mai facă probleme.

Gheorghe Turda a descoperit cancerul din întâmplare şi a povestit cum a scăpat de boală. „M-a deranjat un neg cât un bob de piper în perciun. La un moment dat s-a spart bubița și m-am speriat. Am venit imediat la consult. Doamna doctor Mihaela Leventer a zis că e nevoie să fac o operație. Am avut încredere în doamna doctor și în metoda folosită de dânsa, tehnica Mohs. De la programare până la operație a durat o săptămână. Am trecut peste această fază. Dumnezeu ne-a ajutat”, a declarat Gheorghe Turda.

Cântărețul s-a operat printr-o tehnică ce are rată de succes de 99.7%, microchirurgia Mohs. „Nu m-am speriat. Am primit cu optimism rezolvarea acestei situații în care am intrat. Noi, persoanele cu ochii albaștri și tenul deschis, suntem predispuse la așa ceva. Recunosc și că am fost puțin neglijent, doritor să stau la soare mai mult decât trebuie. Am fost trei zile în luna august pe Litoral şi am luat soarele cu toptanul. Pielea închisă la culoarea deschisă a ochilor dă foarte bine, dar am tras!”, a mai spus Turda. Soţia lui Turda, Lucia Lazăr, a suferit de leucemie cronică trombocitară, iar artistul a fost devastat de suferinţa ei.