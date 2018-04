Giani Kiriță, criticat dur de Elena Merișoreanu: „L-am simpatizat, dar am văzut niște reacții care…” Ce a înfuriat-o la concurentul de la „Exatlon”

De când este în competiția „Exatlon”, Giani Kiriță și-a atras și fani, dar și numeroase antipatii. Printre cei care l-au atacat pentru comportamentul agresiv se numără și artista de muzică populară Elena Merișoreanu. Cântăreața a explicat motivele care au determinat-o să îl scoată de la inimă, cum se spune în popor.

Dacă la începutul emisiunii „Exatlon”, Elena Merișoreanu era de partea „Faimosului”, ulterior, artista și-a schimbat preferințele. Și asta pentru că nu i-a plăcut deloc modul în care Giani Kiriță se comportă în timpul concursului. Cunoscuta cântăreață a subliniat în cadrul interviului și că Giani Kiriță nu știe să piardă.

„L-am simpatizat pe Giani, dar am văzut niște reacții care nu mi s-au părut normale, mai ales la victorii! Am fost la o emisiune de supraviețuire, dar nu aș accepta asemenea jigniri. Cei de la «Războinicii» nu sunt recalcitranți și nici nu se lăuda când câștiga. Iar înfrângerea o suportă elegant, nu încearcă să enerveze pe nimeni”, a declarat Elena Merisoreanu pentru WOWbiz.ro.

Vedeta a recunoscut că s-a certat cu soțul ei din cauza emisiunii „Exatlon” și a dezvăluit și motivul: Giani Kiriță.

„Din cauza «Exatlon-ului» am scandal în casă cu toată familia. Bărbatul meu este fan «Faimoșii», cum am fost toți de altfel. Dar… după ce am văzut scandalul cu Giani, cu jignirile și cu aruncatul cu apa, gata, eu cu fețele am trecut de partea «Războinicilor». Soțul meu ține în continuare cu «roșii», că e Kirita acolo, care a fost la Dinamo, echipa lui de suflet! Așa că, acum, este fiecare cu televizorul lui și fiecare își încurajează favoriții separat”, a povestit Merisoreanu.