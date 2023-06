Gheorghe și Marilena Hagi au peste 27 de ani de căsnicie. Se respectă și se iubesc ca în prima zi, au doi copii și formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Însă, tehnicianul „marinarilor”, ori de câte ori este întrebat despre familie, vorbește la superlativ! De altfel, în cadrul unui interviu, Gică Hagi a pus-o pe soția sa pe un real piedestal! Iată mai jos, în articol, mărturisirile care pot ajunge instant la inimile doamnelor!

Gică Hagi este însurat cu Marilena de mai bine de 27 de ani. Cei doi și-au pus pirostriile în 1995, și-au întemeiat o familie frumoasă și respectată. De altfel, au împreună doi copii, pe Kira și Ianis. Antrenorul Farului Constanța a marcat, anul acesta, o nouă performanță. „Marinarii” au câștigat campionatul, iar alături de „Rege” s-a aflat și soția lui, Marilena, care a sărbătorit victoria. Imaginile exclusive pot fi vizualizate aici.

Gică Hagi vorbește la superlativ despre soția lui, Marilena

Gică Hagi și-a deschis sufletul și, în cadrul unui interviu, a vorbit despre partenera de viață. Tehnicianul „marinarilor” a mărturisit despre soția lui, Marilena, că este foarte puternică, înțelegătoare și iubitoare. De altfel, „Regele” a mărturisit că soția lui este „cel mai bun prieten pe care îl are”.

„Femeile sunt frumusețea, avem nevoie de ele în viață! Fără ele suntem… nimic. Ce ești fără ele? Ai nevoie de ea, de soție, trebuie să fie lângă tine, s-o simți, s-o iubești, s-o respecți. Ce face o femeie… Ea e puternică.

Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis, am fost în sala de naștere. La Kira, eram plecat și nu am putut. Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot.

Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bune, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele”, a spus Gică Hagi.

Are în plan noi transferuri

Pe de altă parte, Hagi a vorbit și despre ce transferuri are în plan pentru Farul Constanța. Antrenorul „marinarilor” ar dori să aducă jucători din Brazilia. De altfel, este hotărât să îl aducă pe Eric de Oliviera în echipă.

„Trebuie să devenim mai buni. Nu putem să găsim totul la noi. Mai ales când suferim. Că noi suntem în suferinţă acum. Trebuie să găsim ceva de afară, care să ne ajute să urcăm. O să vedeţi mai multe transferuri din afară. Românii o să fie baza, dar ne mărim numărul de străini”, a mai spus Gică Hagi, la Orange Sport.