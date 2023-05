Gheorghe Hagi a reacționat față de situația în care se află Simona Halep: „E inacceptabil. Punct”

Simona Halep a primit a doua acuzație la adresa ei. ITIA a confirmat, pe 19 mai 2023, că pașaportul biologic prezintă nereguli. După ce sportiva în vârstă de 31 de ani s-a lovit de un nou obstacol în cariera sa, specialiști, dar și personalități din lumea sportului au reacționat. Printre persoanele care și-au exprimat opinia în legătură cu situația tenismenei se află și Gheorghe Hagi. Tehnicianul „marinarilor” a oferit o declarație clară la adresa sportivei.

Încă de la finalul anului trecut, Simona Halep a fost suspendată, după ce s-a confruntat cu prima acuzație de dopaj. Pe 19 mai 2023, sportiva avea să primească o nouă acuzație la adresa ei. De data aceasta, ITIA a confirmat că Simona Halep are nereguli în privința pașaportului biologic. În lumea sportului s-a creat o adevărată revoltă, după apariția acestei informații. De altfel, multe personalități sportive, și nu numai, și-au verbalizat opiniile în spațiul public. Printre acestea se numără și Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi a reacționat în fața acuzațiilor care i-au fost aduse Simonei Halep: „E inacceptabil”

Mai cu seamă, tehnicianul Farului Constanța a declarat că nu și-ar dori să comenteze despre speța Simonei Halep, însă o sprijină în această perioadă grea. Mărturisește că acuzațiile sunt „destul de complexe, grele”, iar perioada în care a fost suspendată este mult prea mare. De altfel, îi dă dreptate și fiului său, Ianis. Fotbalistul a reacționat și el, la puțin timp după ce a apărut cea de-a doua acuzație la adresa Simonei. (Vezi aici ce a spus)

„Nu m-am băgat, nu vreau să comentez. Eu sunt lângă Simona, ştie lucrul acesta, atât tatăl ei, cât şi ea. Şi ea ne sprijină pe noi, şi noi pe ea. Sunt lucruri destul de complexe, grele, nu am de unde să ştiu eu lucrul ăsta. Este totuşi o perioadă cam lungă pentru un fost număr 1 mondial să fie suspendat atât de mult timp. Ianis a spus foarte bine. E inacceptabil. Punct”, a spus Hagi pentru Antena 3 CNN.

Sportiva este suspendată de 8 luni

Situația în care se află Simona Halep nu este favorabilă. De luni de zile este suspendată, după ce i-a fost depistată o substanță interzisă de WADA (vezi aici ce este Roxadustat). În luna octombrie 2022, sportiva în vârstă de 31 de ani a fost înștiințată că a picat testul anti-doping. Apoi, anul acesta, în luna mai, avea să primească o nouă lovitură: parametrii din pașaportul biologic sunt diferiți!

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

