”Gică Popescu e un mincinos, Craioveanu umbla cu două cartele!” Mama Oanei Deselnicu își desființează foștii ”gineri”!

Oana Deselnicu a fost iubita lui Gică Popescu şi soţia lui Gică Craioveanu, ambii doi foști fotbaliști de renume. În trecut, cei doi au declarat câte ceva din relaţiile eşuate. Craioveanu a spus despre fostul socru Petre Deselnicu faptul că s-a certat cu el la despărţirea de Oana. Şi asta după ce Petre, zis şi ,,zâmbetul Craiovei”, nu ar fi fost corect cu el. Iar fostul căpitan al Barcelonei, Popescu, a spus cum s-au năruit planurile de nuntă cu fata lui Deselnicu, după ce a înregistrat o conversaţie în care Oana s-a plâns bunicii ei chiar de Popescu. Doina Deselnicu, mama Oanei, rupe tăcerea şi vine cu explicaţii exclusive pentru CANCAN.

Doina Deselnicu afirmă că nu o interesează declarațiile lui Gică Craioveanu, care vorbește despre soțul ei și familia sa, în ciuda faptului că el a fost ajutat de soțul ei să devină fotbalist. Ea consideră că fostul ginere vorbește prostii și își aduce aminte de eforturile depuse de Petre Deselnicu pentru a-l ajuta, subliniind că numele lui Craioveanu nu mai este discutat în casa ei de 20 de ani.

Craioveanu umbla cu două cartele

”Cu problemele fotbaliștilor pe care i-ați enumerat mai înainte pe noi nu ne interesează absolut deloc de 20 de ani de când soțul meu nu mai este. Craioveanu poate să spună multe. La halul în care a ajuns și cum e poate să spună multe. Adevărul îl știu prietenii noștri și toată Craiova. El vorbește mult și prost. E problema lui dacă vorbește la adresa fostului socru, care împreună cu Jane Nițulescu l-au adus de la Severin la Craiova și l-au făcut fotbalist.

Soțul meu l-a dus în Spania la San Sebastian, iar el iar dacă el își permite să vorbească urât la adresa socrului său, sus e un Dumnezeu care vede tot și va pedepsi pe cei care sunt așa cum sunt și vorbesc tâmpenii. În casa noastră numele respectiv nu se discută de 20 de ani. Nu ne interesează nimic. Fata mea este căsătorită, este bine, copilul (n.r.- Codruț) este bine, nu ne interesează ce declară domnul Craioveanu.

Știți un proverb la noi în țară? Hoțul strigă hoțul, așa că… Să stea liniștit Craioveanu că dacă a făcut ce a făcut, ajunsese și el ceva fotbalist, datorită lui Deselnicu, Marcel Popescu și Giovani Becali… Soțul meu s-a zbătut ca peștele pe uscat ca să-l aducă în străinătate și când s-a văzut precum câinele din lanâ, a început în stânga și în dreapta cu gagici, cu nu știu ce și normal că..”, a declarat Doina Deselnicu.

CANCAN: Craioveanu făcea lucrurile acestea când era căsătorit cu Oana?

Doina Deselnicu: Da, normal. De ce s-au despărțit? De fapt, Oana a dat divorț de el pentru că l-a prins cu două cartele de telefon. Vorbea cu femeia din Spania cu care s-a căsătorit. A făcut și cu aia doi copii, s-a despărțit și de aia, l-a gonit din casă. E problema lui ce face în viața lui, nu ne interesează. Codruț nici nu vrea să audă de el ca tată patern. Pentru că l-a părăsit de la vârsta de 7 ani. Nu a știut să-i aducă acestui copil o banană sau un cadou de ziua lui.

CANCAN: Ceea ce a spus Gică Popescu despre despărțirea de Oana așa a fost? Mai exact, după ce el a înregistrat-o pe Oana pe o casetă în timp ce fata se plângea bunicii de el, spunându-i ,,nu mă înţeleg cu nebunul ăsta„?

Doina Deselnicu: Ce prostii, ce prostii! Cu Gică Popescu ne-am despărţit în relaţii… A fost aşa de două săptămâni, nu mai mult. Are familia lui, are casa lui, e problema lui. Minciuni, cum sunt la noi în ţară, bârfe!

CANCAN: Din foştii colegi ai domnului Deselnicu, v-a sunat vreunul în acest an?

Doina Deselnicu: M-au sunat! Mi-a părut rău când am auzit de Niculescu că a decedat, un infarct sau aşa ceva. M-a sunat un ziarist, Nicu Dolea. Şi de soţia lui Bâtlan mi-a părut foarte rău. Cei care mai sunt, mai sună. Îmi mai spun ce e prin ţară, de una, de alta. Mulţumim foarte mult pentru grijă şi considerentul că am fost prieteni. Soţul meu a fost un om deosebit. Un om, un bunic şi un tată de nota 1000!

Numai cine nu a ştiut unde stăm şi nu a sunat la uşa noastră, nu i-a putut rezolva problemele. În rest, pe toată lumea a ajutat. Asta este, uite că Dumnezeu are nevoie acolo sus şi de oameni buni, ca şi de naşul Oblemenco, naşul Niţulescu… Cei care rămânem îi ducem dorul la nesfârşit.

Nepoţelul meu spune: Mamaie, parcă zilnic îl simt în spatele meu! Când am ceva de rezolvat şi zic tataie ajută-mă, îl simt că e lângă mine. Aşa e mamaie că el ţi-a fost şi tată şi bunic şi tot ce vrei. Noi l-am crescut din prima zi, în prezent noi ne ocupăm de el, alţii nu. Şi nici nu ne interesează.

CANCAN: Dar fotbalul vă place?

Doina Deselnicu: Îmi place, am urmărit şi Campionatul European. Noi aveam două televizoare, iar soţul meu când privea la meci, tot îl întrebam: asta e fault, asta e corner, ăsta e 11 metri. Am învăţat foarte multe de la el şi îmi place. Nu mai cunosc niciun fotbalist de la cele două echipe din Craiova, dar ţin cu Universitatea, cu toate că nu sunt olteancă.

Sunt de undeva din Ardeal, iar bunicii mei din Ungaria. Nici Petre Deselnicu nu era român get beget, bunicul lui era italian. Craiova rămâne oraşul meu de suflet. Am văzut pregătirile pentru Crăciun şi…uf, sunt prea în vârstă să mai călătoresc cu avionul.

Gică Popescu s-a declarat șocat de ce a aflat despre Oana

Fostul fotbalist a precizat la un moment dat și varianta lui de adevăr privind despărțirea de Oana Deselnicu.

,,Ne înțelegeam foarte bine. La un moment dat însă, am observat o schimbare. Veneam acasă de la antrenament și o găseam mereu supărată. „Ce ai?” Ea: „N-am nimic”. O lăsam în pace, dar azi așa, mâine așa, devenea clar că ceva era în neregulă. Îmi mergea excelent la echipă, dar mă întristam ajungând acasă. Luaserăm decizia de a ne căsători. Pe atunci credeam că, odată plecat în străinătate, e obligatoriu să mă însor cât mai repede. Nu știu, aveam, așa, o senzația, că rămân neînsurat. Văzând că nu vrea să-mi spună ce se întâmplă, m-am gândit să aflu ce vorbea de fapt cu ai ei, cu bunică-sa. E clar că-mi ascundea ceva. Am lăsat o casetă în telefon. Seara, am luat caseta. Am plecat și am ascultat-o în mașină”, a povestit Gică Popescu pentru evz.ro.

Acesta a mărturisit că ceea ce a auzit l-a lăsat fără cuvinte: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul. Nu mă mai înțeleg și pace!”, îi spunea Oana Deselnicu bunicii sale.

Doina Deselnicu, supărată pe Adrian Mititelu

Doina Deselnicu își exprimă nemulțumirea și față de Adrian Mititelu, afirmând că acesta a tratat-o cu indiferență. Ea povestește că, în timpul unei vizite în România, a încercat de mai multe ori să păstreze legătura cu Mititelu, după ce acesta i-a oferit doar 5 minute din timpul său.

”Legat de soțul meu, am fost foarte supărată. Anul trecut am fost în țară. Am mers acolo, nu știu cum se cheamă, Craiovița nouă, unde este noul stadion făcut de domnul Mititelu. Când am ajuns eu acolo împreună cu Codruț, ne-a primit 5 minute domnul Adrian Mititelu, după care nu a mai ținut legătura cu noi. L-am sunat de vreo 20 de ori, pentru că patru luni am stat în țară.

În septembrie, a vorbit fetița mea, ca să mă ia cu ginerele. La fel, s-a dus la stadionul respectiv. L-a sunat pe domnul Mititelu, care nu a răspuns, motiv pentru care am fost foarte supărate. Am fost folosite ca imagine, dar ca să mai vorbească cu noi, nu! Revenind la soțul meu, noi am avut grijă și avem grijă tot timpul să-l comemorăm după religia ortodoxă, cum e la noi în țară„, a mai spus Doina Deselnicu pentru CANCAN.

Doina Deselnicu a fost căsătorită cu cel supranumit zâmbetul Craiovei, fostul fundaş Petre Deselnicu. Acesta a decedat pe 14 iulie 2003, în Capitală. el a jucat la CS Craiova, Tractorul Brașov, Știința, apoi Universitatea Craiova (1964-1976) şi FCM Galați. În Divizia A, Petre a jucat 246 de meciuri și a înscris 12 goluri.

