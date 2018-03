Gigi Becali și nepotul lui preferat, Lucian, sunt chemați în instanță! Dosarul are legătură cu un teren care se află în apropierea Pasajului Pipera, lângă Mănăstirea Christiana și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Miza este una foarte importantă, putând fi vorba de milioane bune de euro, având în vedere că, în zonă, metrul pătrat se comercializează cu aproximativ 300 de euro metrul pătrat. (CITEȘTE ȘI: Gigi Becali a pierdut procesul cu un fost antrenor!)

DRPCIV revendică terenul respectiv, chemându-i la Judecătoria Sectorului 1 pe Gigi Becali și pe nepotul lui favorit, Lucian. Obiectul dosarului îl reprezintă „rectificare carte funciară”. Ultimul termen al procesului a avut loc zilele trecute, atunci când cauza a fost amânată. Finanțatorul FCSB duce mai multe bătălii în instanță, pentru mii de metri pătrați, cu DRPCIV și Mănăstirea Christiana.

Anul trecut, Gigi Becali vindea un teren, în aceeași zonă disputată acum cu DRPCIV, cu 11 milioane de euro. Pe terenul respectiv se vor construi blocuri, iar, pe lângă banii obținuți, Becali ar fi negociat o clauză cu cumpărătorul terenului pentru a achiziționa apartamente la un preț preferențial. Latifundiarul ar mai obține astfel câteva milioane bune din revânzarea în profit a apartamentelor.

Pe de altă parte, Gigi Becali se luptă în instanță cu Mănăstirea Christiana, pentru un teren de 15.000 de metri pătrați! Bătălia a început încă din 2008, atunci când finanțatorul FCSB a trimis buldozere care să dărâme gardurile lăcaşului de cult. Omul de afaceri voia obțină o parte din terenul pe care este ridicată biserica. Susţinea și susține în continuare că este al lui.

Nepotul preferat al latifundiarului, Lucian Becali, cel citat și în dosarul cu DRPCIV, a fost cel desemnat atunci să facă „dreptate”. El le-a arătat măicuţelor o hârtie prin care susţinea că deţine un titlu de proprietate asupra suprafeţei.

Gestul lui Becali s-a încheiat cu o plângere înregistrată la Secţia 6 de Poliţie pentru tulburare de posesie. Acţiunea începută de latifundiar a rămas fără finalitate. În cele din urmă, lucrurile s-au calmat, iar construcţia mănăstirii a continuat. (CITEŞTE ȘI: Amănunte incredibile de la ”Revelionul bogătaşilor”, povestite de Gigi Becali)

“Este vorba de o suprapunere și pentru asta este nevoie de modificarea cărții funciare care nu se putea face decât în urma unei chemări în judecată. Așa s-au înțeles avocații”, explica Gigi Becali bătălia în proces. “Pe terenul respectiv nu se află construit nimic, nici de către mănăstire, nici de Poliția Rutieră. Este doar iarbă, este un teren nefolosit. Nu se va dărâma mânăstirea sau altceva. Dacă era mânăstire acolo, dădeam eu bani de la mine”, mai susținea Gigi Becali, care este recunoscut ca un mare credincios.

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, a dezvăluit în cartea lui, „Meciurile vieţii mele”, o poveste fabuloasă cu Gigi Becali și terenurile sale. Mitică Dragomir și Gigi Becali sunt recunoscuți ca împătimiți ai tablelor. Fostul șef al LPF a mărturisit cum a pus mâna pe un teren al lui Gigi Becali, pe care a construit 16 vile.

„Ne-am întâlnit la Crystal Palace. Gigi a pierdut foarte mulţi bani, eu câştigasem în acea seară. Mi-a cerut cu împrumut, i-am spus că-i dau doar dacă îmi vinde nişte pământ în Pipera, unde să-mi construiesc un număr de vile. Ne-am tocmit la preţ, i-am dat o sumă mare de bani, urmând să-mi dea pământul şi actele. A făcut o schiţă, 250 de metri lungime, 25 lăţime, cu drum în faţă, a semnat-o şi mi-a spus că a doua zi îmi face actele. Din banii mei s-a întors şi a câştigat peste 100.000 de dolari”, a scris Dumitru Dragomir în cartea lui.

A doua zi, Dragomir ar fi avut parte de o mare surpriză din partea lui Gigi Becali: „Băi, Mitică, îţi mulţumesc, acum ia-ţi banii pe care mi i-ai dat, mi-a spus. Nu, Gigi, eu am cumpărat pământ de la tine, nu ţi-am dat bani împrumut”, a fost replica lui Dragomir. Cei doi s-au certat, pentru că Gigi Becali nu voia nici în ruptul capului să-şi respecte angajamentul. (CITEȘTE ȘI: CUM A RĂSPUNS BECALI MESAJULUI PE CARE L-A PRIMIT DE LA DRAGOMIR!)

Jumătate de an s-au certat cei doi, după care Gigi Becali a cedat şi i-a făcut actele lui Dumitru Dragomir. „Dar tot m-a păcălit. Nu mi-a dat şi drumul de acces, care era obligatoriu. Am construit 16 vile, am construit şi drumul de canalizare direct la oraş, dar fără să am drum, acte pe drum sau fără ca acesta să fie donat primăriei. Am facut scandal, m-am certat cu Gigi, voia să-mi dea drumul, dar pe bani foarte mulţi. După vreo 3-4 ani, jucam table cu el şi câştigam mult. După 50 de linii m-am săturat şi voiam să mă las. Gigi, nimic, voia să jucăm, să mă bată şi el. Mă ia la sentiment: Băi, Mitică, dacă mai joci 20 de linii, îţi dau drumul în faţa vilelor! De când aşteptam asta! I-am spus că nu vreau să-mi dea mie drumul, să-l dea primăriei din Voluntari. A luat o hârtie A4 şi i-a scris primarului Pandele: Finule, îţi dau drumul din faţa vilelor lui Dragomir, vorbeşte cu Anişoara (notarul lui Gigi Becali) să facă actele! Am câştigat de două ori, el de 18 ori. Mi-a luat tot ce câştigasem, dar eram bucuros că rezolvasem cu drumul”, a rememorat fostul șef al LPF.

