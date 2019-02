Gigi Becali, impresionat de drama bunicii Maria! Ce îi cumpără femeii care doarme într-un grajd după ce i-a ars casa

Drama bunicii Maria, o femeie de 80 de ani care a ajuns să doarmă într-un grajd în miezul iernii după ce i-a ars casa, a cutremurat o țară întreagă. Ea a povestit cu lacrimi în ochi la TV cum s-a petrecut nenorocirea și că fiul ei nu o ajută. La scurt timp după ce a aflat drama prin care trece bătrâna, Gigi Becali s-a oferit să plătească tot ce presupune construirea unei locuințe pentru aceasta.

Invitată în platoul de la “Acces Direct”, Maria Moise nu și-a putut stăpâni lacrimile când a rememorat scenele teribile când focul i-a mistuit casa. Cu ultimele puteri, ea a reușit să iasă din mijlocul flăcărilor infernale, care i-au cuprins și hainele de pe ea.

“Am vrut să aprind focul în sobă, sâmbătă, la ora 4. Când am tras chibritul, am făcut un mototol cu ziar şi am băgat în sobă. Prima dată, nu s-a aprins. A doua oară, a luat foc şi a izbucnit peste mine. Am deschis uşile şi am ieşit afară. Când am intrat înăuntru, aveam o găleată cu apă. Am aruncat cu găleata cu apă şi lângă sobă, aveam o sobiţă de fier, mai aveam o saltea… Şi a luat salteaua, ardea pe dedesubt. Am vrut să trag de saltea şi s-a luat focul cu mine. Am ieşit afară cu pieptul plin de flăcări. M-am tăvălit şi am alergat să strig vecinii. Nu am mai putut”, a povestit bunica Maria Moise în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Patronul de la FCSB a aflat de la televizor povestea bătrânei și a anunțat că vrea să se ocupe de cheltuielile pentru construcția unei noi locuințe. De altfel, nu e prima dată când Gigi Becali oferă donații oamenilor aflați în situații critice. În trecut, latifundiarul din Pipera a ajutat numeroase de persoane.

“Avem o rezolvare pentru cazul doamnei Moise, cu casa de mai devreme. Ne-a sunat domnul Gheorghe Becali şi ne-a spus că omul dă banul, să facem casa. Deci, doamna Moise va avea casă”, a anunţat Simona Gherghe în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena 1.

Maria Moise a rămas văduvă în urmă cu un an, iar credința din suflet e tot ce i-a mai rămas.

Prezent în platoul emisiunii “Acces Direct”, Sorin Ovidiu Bălan, s-a oferit să îi doneze bătrânei dormitorul rămas moştenire de la părinţii săi. “În secunda în care prima cameră e gata, dormitorul de la Brăila rămas moştenire de la părinţii mei, îl donez doamnei”.