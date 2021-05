Gigi Becali a rămas fără permis de conducere, dar circulă cu dovadă până va primi decizia definitivă la contestația sa. Milionarul poate astfel să se bucure de noul său Maybach, care valorează în jur de 220.000 de euro. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu patronul FCSB, după ce ar fi fost prins de polițiști cu 106 km/h, în localitate.

Pe 3 mai, pe DN7, în localitatea Drăganu, polițiștii Serviciului Rutier Argeș l-au oprit în trafic pe Gigi Becali, în cadrul unei acțiuni care avea ca scop combaterea vitezei excesive. Latifundiarul din Pipera a primit o amendă în valoare de 1.305 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului a se urca la volan pentru 90 de zile.

„Descindere” la o agenție CEC din zona Dorobanți

A fost eliberată, totodată, o dovadă înlocuitoare care îi permite lui Gigi Becali să urce la volan până când va fi luată o decizie finală, milionarul dorind să conteste sancțiunile în instanță. Până atunci, omul de afaceri profită de situație, iar imaginile realizate de CANCAN.RO sunt grăitoare. Zilele trecute, patronul FCSB-ului a părăsit Palatul din Aleea Alexandru alături de Ionuț Luțu, omul său de încredere.

La momentul respectiv, Gigi Becali se afla în dreapta, iar Ionuț Luțu la volan. Omul de afaceri nu i-a băgat în seamă, de această dată, pe nevoiașii care îl așteptau plini de speranță în fața porții. Ulterior, cei doi s-au oprit la o agenție CEC aflată în zona Dorobanți, în care au intrat împreună. După câteva minute, au ieșit cu un plic mare cu bani, pe care ex-fotbalistul îl ținea cu atenție în mână. (VEZI ȘI: GIGI BECALI A TRAS MAYBACH-UL ÎN MIJLOCUL STRĂZII)

Gigi Becali nu a mai rezistat și s-a urcat la volan

Profitând că are dovada înlocuitoare, Gigi Becali nu a mai rezistat și s-a urcat la volanul superbului Maybach Mercedes care valorează în jur de 220.000 de euro. Milionarul l-a lăsat pe Ionuț Luțu la o adresă stabilită încă de la început, aflată în apropierea agenției CEC, cu un pachet plin cu bani. După care celebrul om de afaceri s-a îndreptat spre vila de lux pe care o deține în Pipera.

Unde era așteptat, din nou, de mai mulți sărmani care sperau să intre în posesia vreunei bancnote. Nu au avut, din păcate pentru ei, noroc. Pentru că patronul FCSB-ului i-a lăsat cu ochii în soare și pe aceștia. Supărat, poate, pe faptul că a fost oprit în trafic pe 3 mai, când se îndrepta către Vâlcea, pentru a lua parte la înmormântarea preotului Daniil, de la Mănăstirea Frăsinei, decedat în timp ce oficia slujba de Înviere.

Se consideră nedreptățit: “Polițistul nici n-a vrut să-mi arate filmarea”

Lui Gigi Becali i-a fost reținut permisul pentru 90 de zile, dar i s-a înmânat o dovadăpentru că finanțatorul FCSB are de gând să conteste în instanță decizia. (NU RATA: GIGI BECALI ȘI-A LOVIT BENTLEY-UL DE 250.000 €)

“Treaba e că eu veneam din autobandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depăşeşte omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta. Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică. Am o maşină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima” a declarat Gigi Becali pentru observatornews.ro.

În plus, Gigi Becali susține că agenții care l-au oprit nu s-ar fi comportat corespunzător cu el. “Polițistul nici n-a vrut să-mi arate filmarea. Era 100 km/h viteză, el a zis că aveam 103. I-am zis să-mi arate filmarea și nu mi-a arătat. «Bă, arată-mi filmarea, să văd filmarea, că dacă nu vrei, o s-o arăți la judecător!». Să văd atunci dacă are, că eu nu cred că are”, mai anunța Gigi Becali după incidentul rutier în care a fost implicat.