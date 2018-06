Gigi Becali și-a sărbătorit ziua de naștere în avans. (Console si accesorii gaming) I-a avut alături pe oamenii săi de încredere, alături de care conduce FCSB-ul. Inclusiv familia a fost prezentă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la cheful milionarului, care a avut loc la un restaurant select, din Parcul Herăstrău.

Gigi Becali a schimbat, duminică, 24 iunie, prefixul. Omul de afaceri a împlinit 60 de ani. Ocazie cu care latifundiarul din Pipera a dat o masă într-un local de lux din București. A profitat de timpul frumos și a stat la terasă. Lângă el s-au aflat oamenii care îi sunt fideli până în pânzele albe și care l-au susținut necondiționat, indiferent de situație.

Aici ne referim la Teia Sponte, Mihai Stoica și Valeriu Argăseală. Practic persoanele alături de care decide la FCSB, vicecampioana României. Nu a lipsit nici familia sa, în frunte cu soția Luminița. Așa cum se poate observa din imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, atmosfera a fost una destinsă. Toți cei prezenți la masă s-au simțit perfect, iar Gigi Becali a fost, logic, personajul principal. (VEZI AICI: LA CE SE GÂNDEȘTE MILIONARUL, DE ZIUA LUI: „VREAU SĂ-MI MĂRIT FETELE”)

Gigi Becali și compania au consumat bucate alese și șampanie fină. Milionarul a stat în capul mesei, iar în dreapta lui s-a aflat Teia Sponte, unul dintre oamenii de maximă încredere ai latifundiarului. Toți cei prezenți la masă s-au întrecut în urări la adresa patronului FCSB-ului, care a fost vizibil emoționat de prietenia pe care i-au arătat-o cei alături de care a ales să sărbătorească împlinirea a 60 de ani. (CITEȘTE ȘI: CE I-A PREGĂTIT REGHE MILIONARULUI DE ZIUA LUI: ”EU ŞI BĂIEŢII…”)

Gigi Becali: „Îmi doresc doar mântuire!”

La plecare, Gigi Becali a explicat motivul pentru care nu a organizat o petrecere cu fast, așa cum procedează, de regulă, milionarii.

“Am dat o masă. Așa îmi sărbătoresc eu ziua de naștere. O masă cu prietenii apropiați, familia, nepoții… Eu m-am născut pe 24 iunie, când s-a născut Ioan Botezătorul, pe 25 doar m-au înscris la primărie. Atunci m-au anunțat. Petrecerile nu-mi plac. Am zis să dau o masă, că am împlinit 60 de ani. Mie îmi place petrecerea în biserică.

Dimineața am fost la biserică. Altora le place o muzică, mie îmi place biserica, muzica îngerească. Acolo a fost bucuria mea. Acum am dat o masă cu familia, pentru că așa este normal. Cer doar mântuire. Altceva nu mai vreau. Mântuirea este doar în biserică și Dumnezeu. Bucurie sfântă pentru toată lumea, mai ales pentru cei care sunt născuți în ziua asta”, a spus Gigi Becali la plecarea de la restaurant. (NU RATA: MILIONARUL ÎŞI DOREŞTE CEL MAI FRUMOS CADOU DE ZIUA LUI! AR DA SUTE DE MII DE EURO PENTRU AŞA CEVA! CREZI CĂ ÎL VA PRIMI?)

