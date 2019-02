Gina ”Frânge-inimi” a dezvăluit judecătorilor primele întâlniri cu Bănică Jr.: ”A venit lângă mine și a zis… Am petrecut o seară pe cinste cu Ștefan!”

După ce ieri v-am prezentat, în premieră, amănunte fabuloase din cel mai nebunesc proces deschis vreodată în România, astăzi, noi detalii ies la iveală. Gina Frîncu a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. Femeia care insistă să le ceară judecătorilor să o declare, oficial, soția lui Ștefan Bănică a vorbit despre cum l-a cunoscut pe artist, dar și despre momentele pe care le-a petrecut în compania acestuia.(CITEȘTE ȘI: BĂNICĂ JR. & SOȚIA ÎNSĂRCINATĂ ȘI-AU “LUAT INTERZIS” DE LA BODYGUARZI!)

Noi detalii ies la iveală în cel mai controversat caz din showbiz-ul românesc. Gina Frîncu, femeia care cere instanței s-o declare soția lui Bănică Jr., a făcut mărturisiri uluitoare.

"L-am cunoscut în anul 1993 când lucram pentru o publicație din București. L-am cunoscut prin intermediul Simonei Ioniță, președinta fan clubului "Ștefan Bănică" după cum s-a recomandat. Ea a venit la mine să o ajut cu niște materiale legate de artistul ei preferat. De atunci a început o poveste frumoasă. La un moment dat, am făcut cu Ștefan un mini-interviu și de atunci a început totul, sentimentele mele pentru el. Tind să cred că și ale lui. Atunci a început povestea, atunci l-am cunoscut prima dată, era somnoros, era sensibil și nu părea să aibă aere de vedetă. Cred că a fost dragoste la prima vedere"

Mai mult decât atât, Gina "Frânge-inimi", femeia care insistă să le ceară judecătorilor să o declare, oficial, soția lui Ștefan Bănică Jr., a povestit, în actele pe care le-a depus la dosar, o întâmplare de care își aduce aminte cu drag.

"Am participat, într-o sâmbătă, la un meci de fotbal. La Sala "Corneliu Coposu", Ștefan și colegii lui de trupă jucau fotbal. Am fost eu și cu Simona și timp de două ore ne-am uitat cum el joacă fotbal. Am și interacționat cu el. Am petrecut o seară pe cinste cu Ștefan"

Horia Brenciu, implicat în acest scandal!

”Bănuiesc că o să fie citat și Horia Brenciu în acest proces, dar acum delinde ce hotărăște instanța de judecată. Este posibil să fie citat în calitate de martor pentru că Ștefan a purtat discuția respectivă cu el”, a mai spus femeia care insistă să le ceară judecătorilor să o declare, oficial, soția artistului.

Ștefan Bănică Jr. a fost dat în judecată de Gina Frîncu

Ștefan Bănică Jr. a fost dat în judecată de Gina Frîncu, femeia care a asistat în public la una dintre galele "X Factor", din anul 2017, iar motivul este de-a dreptul incredibil. Pe durata show-ului, îndrăgitul cântăreț a intrat într-un dialog cu Horia Brenciu. Pe parcursul discuției, artistul a făcut o remarcă la adresa tinerei mai sus amintite. Logic, în glumă! "Este soția mea!", ar fi spus actualul soț al Lavinieri Pârva.

Rămâne de văzut cum se va încheia acest litigiu. Cert este că procesul este, mai mult ca sigur, unic în România. Gina Frîncu a creat un precedent, iar artistul s-a ales cu o problemă pe cap din cauza unei remarci nevinovate.

