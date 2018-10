Gina Matache s-a dus în vacanță cu Delia și soțul ei: „Am plâns înainte cu o lună să mă ia cu ei!”

Gina Matache a vrut cu orice preț să meargă în vacanță în Copenhaga cu Delia și soțul ei. Artista a susținut concerte acolo, dar s-a și distrat în capitala Danemarcei. Pentru că mama ei s-a rugat de ea timp de o lună, blondina a acceptat să o ia și pe ea.

Gina Matache a povestit într-o emisiune tv cum s-a rugat de fiica ei să meargă în vacanță în Copenhaga cu ea. Delia, soțul ei și mama artistei au stat trei zile în Danemarca. Gina Matache. (Citește și Cum a reacționat Gina Matache atunci când a aflat că fiica ei este însărcinată. N-o să-ți vină să crezi!)

„Am plâns înainte cu o lună să mă ia cu ei. Le-am zis că iau avion și merg după ei. Am stat trei zile. N-am apucat să văd foarte multe pentru că au fost multe concerte și a trebuit să merg după ea, doar așa prin centru, prin parcuri. A trebuit să ținem pasul cu ei, am mers doar pe jos. Am făcut vreo 15 kilometri și mi-au cumpărtat încălțări ca să pot să merg. Efectiv am mers doar pe jos, am vizitat. Eu nu pot să tac, am comentat mereu, Delia mă certa.”, a mărturisit Gina Matache, la Răi Da’ Buni.

Gina Matache se mută cu fiica ei