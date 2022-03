Gina Pistol, ipostază neașteptată pe Instagram. Iubita lui Smiley arată cu 20 de ani mai în vârstă

Viața de mămică pare să îi dea bătăi de cap Ginei Pistol. Iubita lui Smiley încearcă să ducă tot greul, însă mai sunt momente când grijile o copleșesc.

Gina Pistol este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cel mai mare vis i-a devenit realitate, este mămică, însă micile griji par să se fi adunat. Iubita lui Smiley și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare, după ce a publicat o fotografie în care a folosit un filtru, dar, de data asta nu un filtru de înfrumusețare.

La modă sunt tot felul de trucuri pentru a îmbunătății aspectul pielii, dar de data asta Gina Pistol a optat pentru ceva mai… diferit.

Ipostaza neașteptată în care s-a afișat iubita lui Smiley, nu a putut trece neobservată de către internauți. Tenul ridat, pielea lăsată și privirea tristă, Gina Pistol arată cu 20 de ani mai în vârstă:

„Să fii mamă nu e stresant deloc. Gina, 28 de ani!”, este ceea ce a scris Gina Pistol în dreptul imaginii.

Fie că a vrut să ”împacheteze” adevărul sub o altă formă, fie din pură curiozitate, Gina Pisol a reușit să-și surprindă fanii cu un simplu filtru de pe Instagram.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în primăvara anului trecut, iar de atunci viața moderatoarei Tv pare să fi trecut prin numeroase modificări dramatice. Iubita lui Smiley recunoaște că postura de mamă a adus cu sine angoase și stări la care aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată.

“Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, ne-a declarat în exclusivitate Gina Pistol.

