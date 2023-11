Gina Pistol s-a dat de gol în legătură cu Chefi la Cuțite. Blonda suferă după despărțirea de Antena 1

Timp de multe sezoane, Gina Pistol (42 de ani) a fost gazda emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Soția lui Smiley a decis să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, decizie pe care a recunoscut că nu i-a fost tocmai ușor să o ia. Care este motivul pentru care prezentatoarea TV a renunțat să se mai uite la emisiune din fața micilor ecrane.

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Gina Pistol a vorbit despre un subiect destul de sensibil din viața sa. Timp de mai multe sezoane, soția lui Smiley a fost gazda show-ului culinar Chefi la Cuțite, experiență care a avut un impact major asupra carierei sale.

De când a devenit mamă, Ginuța a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice în totalitate familiei sale. La peste 2 ani de când a luat această decizie, prezentatoarea TV recunoaște că suferă și o doare sufletul atunci când vede emisiunea Chefi la Cuțite pe micile ecrane, motiv pentru care a ales să „închidă ochii și să treacă pe lângă”. Ca să-și mai aline cât de cât dorul de proiectul pe care l-a îndrăgit atât de mult, soția lui Smiley se mai uită din când în când pe pagina de Instagram a emisiunii.

Făcând o scurtă recapitulare a anului anterior, Gina Pistol a mărturisit că a fost un an foarte greu, an în care s-a luptat cu depresia. Gândurile, rolul de mamă, gestionarea defectuoasă a anumitor situații și sarcini, toate și-au pus amprenta asupra psihicului ei până a să se confrunte cu burnout (n.r. sindrom psihologic care apare din cauza stresului cronic).

„Anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea, pe care eu l-am avut în viața mea, pentru că m-am luptat, așa, cu depresia de după. Oameni buni, există! Nu e că îmi imaginam eu, o simțeam în fiecare celulă din corpul meu. Acum, având copilul, nu mai îmi permit momentele alea să stau să mă opresc puțin, îmi trag sufletul. Și am tras și am tras de mine până când n-am mai putut! Am simțit ce înseamnă cu adevărat a-ți trage sufletul. Pentru că eu nu îmi mai aparțineam. Sufletul meu nu mai era în mine!”, a mai spus Gina Pistol.