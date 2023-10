Gina Pistol, schimbare radicală de look! Transformarea spectaculoasă a soției lui Smiley i-a luat prin surprindere pe fani

Se pare că Gina Pistol a simțit nevoia unei reîmprospătări de imagine. Soția lui Smiley și-a surprins comunitatea de pe rețelele de socializare cu noua transformare de look. Cum a reacționat fosta prezentatoare de la Antena 1 când a văzut cât de scurt a tuns-o stilistul.

Gina Pistol a reușit să-și surprindă comunitatea din mediul online. De data aceasta, soția lui Smiley și-a făcut o bucurie și s-a lăsat pe mâna unui renumit stilist din București. Ce a ieșit? Pânâ și fosta vedetă de la Antena 1 a rămas uimită de rezultatul final.

Gina Pistol, schimbare de look radicală

Citește și: GESTUL FĂCUT DE GINA PISTOL ÎN FAȚA A MII DE OAMENI. PUȚINI ȘTIAU DESPRE ACEST TALENT AL SOȚIEI LUI SMILEY

Pentru că așa sunt majoritatea femeilor, atunci când simt că în viața lor lipsește ceva, ori când simt nevoia unei reîmprospătări de look, de cele mai multe ori, hair stylist-ul este cel care le poate satisface cele mai nebănuite dorințe. Se poate spune că si Gina Pistol a simțit nevoia unei schimbări, una chiar notabilă.

Activă pe rețelele de socializare, soția lui Smiley a decis să le prezinte fanilor ultima schimbare de look. Ei bine, Ginuța a renunțat la părul lung și s-a tuns scurt. Atât de scurt încât nici ei nu prea i-a venit să creadă când s-a văzut în oglindă. Se pare că noua tunsoare i-a plăcut foarte mult, iar timpul petrecut în salonul de înfrumusețare a fost benefic din mai multe puncte de vedere. Pentru câteva momente a reușit să se relaxeze și să se deconecteze de la treburile cotidiene.

Gina Pistol, mamă cu normă întreagă

Citește și: FILMULEȚ CU GINA PISTOL SĂRUTATĂ PASIONAL ÎNTR-UN SUPERMARKET DIN BUCUREȘTI. IMAGINILE AU STÂRNIT NUMEROASE CONTROVERSE LA MOMENTUL PUBLICĂRII

De când a devenit mămică, viața Ginei Pistol s-a schimbat radical. Prioritățile îi sunt altele, iar acum toată atenția îi este concentrată pe micuța Josephine. Se poate spune că acum a intrat în cel mai important rol din viața ei, rol pe care și-l asumă și pe care l-a dorit atât de mult. Cu toate acestea, se pare că au existat momente în care responsabilitățile au copleșit-o, situații din are a reușit să iasă cu ajutor specializat, dar și cu mici trucuri. Sportul este unul dintre aliatul de nădejde în lupta cu stările anxioase și depresia. Gina Pistol le-a mărturisit internauților că și atunci când simte că nu mai poate, mai poate puțin.

„Am terminat antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră, pentru că îmi este al naibii de greu. Îmi este foarte greu să plec de acasă. De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta”, a precizat Gina Pistol.