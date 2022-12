Sărbătorile de iarnă sunt simțite din plin de Giulia Anghelescu. CANCAN.RO a pregătit un articol de colecție pentru perioada feerică și a stat de vorbă cu soția lui Vlad Huidu. Giulia a dezvăluit, în cadrul interviului acordat în exclusivitate, cum va petrece familia ei sărbătorile de iarnă, dar, și ce dorințe au cei doi copii ai cântăreței.

În luna în care liniștea sufletească și nostalgia predomină, CANCAN.RO vine cu un alt material, cu totul special, în care protagonistă este Giulia Anghelescu. Cântăreața a menționat, în cadrul interviului, că sărbătorile de iarnă vor fi petrecute de ea, dar, și de familia ei, acasă. Giulia susține că urmează să gătească pentru toată familia, dar, și că are ajutoare de nădejde. Mai mult, soția lui Vlad Huidu a menționat că nu îi este dor să petreacă trecerea dintre ani pe scenă.

Totodată, Giulia Anghelescu susține că scrisorile pentru Moș Crăciun, redactate de Antonia și Eduard, cei doi copii ai cântăreței și ai lui Vlad Huidu, sună destul de bine. Micuții nu-și doresc lucruri fantastice, fiind cu picioarele pe pământ.

Subiectul kilogramelor în plus a fost și el abordat, iar Giulia nu este deloc încântată de cifrele arătate de cântar. Este hotărâtă să slăbească pentru a face loc cozonacilor, deși soțul este mulțumit de aspectul fizic al cântăreței. Pe de altă parte, Giulia Anghelescu susține că și ea îl place pe Vlad Huidu cu tot cu kilograme în plus.

(NU RATA: “Limite clar sunt, chiar foarte multe!” Lista lucrurilor interzise de Giulia Anghelescu celor doi copii)

„E primul an, după vreo trei-patru ani, în care reușim să ne strângem cu toții”

CANCAN.RO: Unde veți merge de Crăciun?

Giulia Anghelescu: De Crăciun vom sta acasă pentru că eu am de gătit pentru toată familia, nu doar eu, că am și ajutoarele mele, dar, în principiu, masa de Crăciun va fi la noi acasă și ne bucurăm că e primul an, după vreo trei-patru ani, în care reușim să ne strângem cu toții. Ăsta este singurul plan. Eu doresc, că acum sunt la dietă, să slăbesc îndeajuns, încât să pot să mănânc mult cozonac. Aș mai da jos câteva kilograme, dar le dau fix până când apare cozonacul în peisaj.

CANCAN.RO: Te trage cineva de mânecă, îți spune careva că ar trebui să slăbești?

Giulia Anghelescu: Nu. Soțului, de exemplu, îi place așa de mine. Normal că îi place. Cum și mie îmi place de el cu niște kilograme în plus, deci… Dar nu mi-a zis nimeni nimic. Toată lumea zice că sunt eu nebună. Dar nu, sunt convinsă că se poate și mai bine.

CANCAN.RO: Revelionul unde aveți de gând să-l petreceți?

Giulia Anghelescu: O să te surprind foarte tare, chiar vom fi acasă. Noi ne-am format o tradiție, de trei ani încoace tot asta facem și sincer ne distrăm foarte tare. Nici mie nu mi-e dor să fiu pe scenă de Revelion, nici soțului nu-i e dor de petreceri. Deci suntem bine.

„Ei sunt cu picioarele pe pământ și ceva am făcut bine acolo„

CANCAN.RO: Copiii tăi își doresc ceva în mod special și până acum n-au primit?

Giulia Anghelescu: Să știi că nu au dorințe din astea fantastice, lucru care nu poate decât să mă bucure. Scrisorile pentru Moș Crăciun sună extraordinar de bine, adică își doresc role și chestii ce ar putea să te surprindă, venind din partea unui copil de 11 ani, mai ales în vremurile în care trăim când toată lumea își dorește telefon, laptop, tot felul de nebunii. Dar ei sunt cu picioarele pe pământ și ceva am făcut bine acolo.

CANCAN.RO: Nu și-au dorit niciodată un lucru scump?

Giulia Anghelescu: Ba da, și-au dorit, dar atunci când nu conștientizau valoarea banului.

CANCAN.RO: Și l-au și primit?

Giulia Anghelescu: Nu. Nu, că moșul nu e atât de bogat.

(VEZI ȘI: Cum arăta Giulia Anghelescu înainte să fie „atinsă” de bisturiu? Cântăreața s-a transformat, dar și-a asumat fiecare intervenție „bifată”!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.