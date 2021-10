Giulia Nahmany nu îşi ascunde defectele! Vedeta s-a fotografiat în lenjerie intimă: „Vergeturile de la naştere pe abdomen fac parte din mine şi le iubesc”

La cei 38 de ani, Giulia Nahmany arată pe zi ce trece din ce în ce mai bine. Recent, blondina a publicat pe reţelele de socializare o fotografie în care apare în lenjerie intimă. În acelaşi timp a ţinut să le transmită fanilor săi un mesaj de încurajare.

Giulia Nahmany este mândră de formele sale şi nu se sfieşte să pozeze în ispostaze provocatoare. Vedeta a publicat pe pagina sa de Instagram o imagine în care apare doar în lenjerie intimă, asta după ce a reuşit să dea jos câteva kilograme. În acelaşi timp, blondina a ţinut să le transmită şi un mesaj internauţilor în care vorbește despre alimentația sa.

”In urma cu cativa ani am renuntat la consumul de carne si lactate. A fost o decizie asumata si foarte bine gandita, pe care ma bucur nespus ca am luat-o la momentul potrivit, atunci cand aveam nevoie de o schimbare in viata mea, inclusiv la capitolul alimentatie. Insa o buna perioada de timp, chiar in conditiile unei diete vegetariene, ma simteam balonata, aveam in permanenta abdomenul umflat si o stare accentuata de disconfort. Dupa ce am inceput sa cercetez care ar putea fi cauza, am descoperit ca de fapt era vorba despre raspunsul inflamator al organismului. Nu mi-a venit totusi sa cred. Stiam din surse medicale ca de inflamatia din organism direct responsabil este consumul de carne si lactate, Iar eu nu mai mancam carne de luni bune”, a notat vedeta pe contul ei de socializare.

Giulia Nahmany s-a pozat în lenjerie intimă

Mai mult decât atât, Giulia Nahmany a dezvăluit la ce alimente a renunţat pentru a avea un stil de viaţă cât mai sănătos.

”Ei bine, in urma unei documentari aprofundate si a practicii yoga, am aflat ca nu doar carnea provoaca inflamatie in organism, ci multe alte produse, la care nu m-as fi gandit niciodata. Asa am ajuns sa elimin din dieta, rand pe rand, carbohidratii simpli (rafinati) – pastele, orezul alb, cerealele si painea, zaharul adaugat in produsele aparent banale regasite pe rafturile magazinelor, de la iaurt pana la biscuiti “digestivi”, si multe dintre produsele asa-zis “dietetice”, cu surprinzator de putine calorii si cu o multime de potentiatori de gust si de aroma, aditivi chimici si emulsifianti”, a mărturisit vedeta.

”Cu ce le-am inlocuit? Cu cereale integrale care contin fibre si seleniu si care ajuta la reducerea inflamatiei, cu fructe si legume bogate in antioxidanti care combat inflamatia (anghinare, avocado, afine, zmeura, capsuni, sfecla rosie, spanac) si, foarte important, cu o serie de condimente cu rol dovedit antiinflamator (scortisoara, turmeric, curry, ghimbir, rozmarin, oregano, marar etc). Evident ca la femei exista si partea hormonala si voi discuta saptamana viitoare despre acest subiect, cat de mult ne afecteaza hormonii si ce putem face sa reducem starile care vin la pachet cu acestia. 💕 PS : poza este facuta de mine in aceasta dimineata fara retus, daca vedeti cu atentie se vad si vergeturile de la nastere pe abdomen, care fac parte din mine si le iubesc 🤗”, a încheiat Giulia Nahmany.

Sursă foto: Instagram