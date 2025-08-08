Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională

Unii pensionari din România riscă să rămână fără pensie din cauza unei greșeli! Anunțul a fost făcut de Casa Națională! Ce trebuie să știi cu privire la documentele necesare? Iată despre ce este vorba!
Casa Națională de Pensii Publice a transmis recent un anunț important pentru numeroși români care beneficiază de pensie de urmaș. Potrivit instituției, este esențial ca anumite documente să fie actualizate la timp, astfel beneficiarii riscă suspendarea plăților.
Mai exact, adeverințele care atestă continuarea studiilor trebuie depuse de două ori pe an, în funcție de termenele comunicate de casa teritorială de pensii. De obicei, elevii trebuie să aducă documentele până pe 25 septembrie, iar studenții până pe 25 octombrie. Lipsa acestora duce la oprirea automată a plăților.
În cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane care îndeplinea condițiile de pensionare, următoarele persoane pot beneficia de pensie de urmaș:
În cazul adulților, veniturile obținute nu trebuie să fie mai mari decât salariul minim brut garantat în plată, indiferent de sursa acestora – contract de muncă, raport de serviciu sau funcții elective.
Pentru a obține pensia de urmaș, cererea trebuie transmisă către casa de pensii teritorială de care aparține solicitantul. Dosarul poate fi depus fie personal, fie prin mandatar sau procură specială. Cei care locuiesc în afara țării pot trimite cererea prin instituțiile de asigurări sociale din statul de reședință, fără să fie nevoie să vină în România.
Documentele necesare includ:
Toate copiile necesare sunt realizate gratuit de către casele teritoriale de pensii.
Valoarea pensiei variază în funcție de numărul de urmași:
