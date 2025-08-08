Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională

Unii pensionari din România riscă să rămână fără pensie din cauza unei greșeli! Anunțul a fost făcut de Casa Națională! Ce trebuie să știi cu privire la documentele necesare? Iată despre ce este vorba!

Casa Națională de Pensii Publice a transmis recent un anunț important pentru numeroși români care beneficiază de pensie de urmaș. Potrivit instituției, este esențial ca anumite documente să fie actualizate la timp, astfel beneficiarii riscă suspendarea plăților.

Mai exact, adeverințele care atestă continuarea studiilor trebuie depuse de două ori pe an, în funcție de termenele comunicate de casa teritorială de pensii. De obicei, elevii trebuie să aducă documentele până pe 25 septembrie, iar studenții până pe 25 octombrie. Lipsa acestora duce la oprirea automată a plăților.

În cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane care îndeplinea condițiile de pensionare, următoarele persoane pot beneficia de pensie de urmaș:

Copiii, până la împlinirea vârstei de 16 ani, sau până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ. În caz de invaliditate apărută înainte de 16 ani sau în timpul studiilor, acest drept se poate prelungi.

Soțul supraviețuitor, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Există excepții dacă decesul a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, în condițiile legii.

Părinții care au în grijă copii mai mici de 7 ani, în momentul decesului susținătorului.

În cazul adulților, veniturile obținute nu trebuie să fie mai mari decât salariul minim brut garantat în plată, indiferent de sursa acestora – contract de muncă, raport de serviciu sau funcții elective.

Ce documente sunt necesare

Pentru a obține pensia de urmaș, cererea trebuie transmisă către casa de pensii teritorială de care aparține solicitantul. Dosarul poate fi depus fie personal, fie prin mandatar sau procură specială. Cei care locuiesc în afara țării pot trimite cererea prin instituțiile de asigurări sociale din statul de reședință, fără să fie nevoie să vină în România.

Documentele necesare includ:

Cerere tip (Anexa nr. 7)

Certificatul de deces al persoanei decedate

Acte de stare civilă ale urmașilor

Adeverință de studii, în cazul copiilor

Dovezi privind cauza decesului (dacă e cazul)

Carnet de muncă și/sau de pensii

Adeverințe de venit, diplome

Declarație privind locul de ședere

Toate copiile necesare sunt realizate gratuit de către casele teritoriale de pensii.

Valoarea pensiei variază în funcție de numărul de urmași:

50% – din pensia susținătorului – dacă există un singur urmaș

75% – pentru doi urmași

100% – dacă sunt trei sau mai mulți urmași.

