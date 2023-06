Greva profesorilor ar putea fi blocată! Sindicatele din învățământ au fost date în judecată

Greva profesorilor ar putea fi blocată în instanţă. Sindicatele din învăţământ au fost date în judecată. Acțiunea a fost înregistrată marți, 6 iunie, la Tribunalul București.

O persoană a dat în judecată Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Uniunea Sindicatelor Europene din Educație şi Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

„Acțiune în constatarea nelegalității grevei”, scrie pe platforma Ministerului Justiţiei.

Instanţa decide mâine ce se întâmplă mai departe cu plângerea împotriva sindicatelor din educaţie.

„Este dreptul fiecărui cetăţean să facă plângeri. Este dreptul instanţei să le analizeze şi să se ia deciziile care se impun. Din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de calitate procesuală.

Guvernul, prin Ministerul Educaţiei, putea să facă un astfel de demers(…). Urmează să vedem ce va decide instanţa”, a declarat Marius Nistor, liderul Federaţiei „Spiru Haret”, la Antena 3 CNN.

Profesorii nu vor să renunţe la grevă!

Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat joi că aproximativ 21.000 de angajați din învățământ au renunțat la grevă, din care 13.500 sunt cadre didactice.

Potrivit datelor Ministerului Educației, peste 50% din angajații din învățământ sunt în continuare în grevă.

„Nu renunţăm la proteste! Peste 20.000 de oameni sunt aşteptaţi mâine, 9 iunie 2023, începând cu ora 11.00, în Piaţa Victoriei! Împreună vom pleca spre Palatul Cotroceni!”, se arată pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Cum se încheie anul școlar 2023. Ce se întâmplă cu mediile elevilor

Ministrul Educației susține că a convenit ca pentru anul acesta școlar să se facă o excepție. Regulamentul de organizare internă și de funcționare în sistemul de învățământ a fost modificat în așa fel încât numărul minim de note pentru încheierea mediei a fost micșorat. Ca urmare, elevii nu trebuie să-și mai facă griji că vor rămâne cu mediile neîncheiate sau că se va îngheța anul școlar 2022-2023 din pricina grevei.

„Am ușurat acest proces de închidere a situațiilor școlare și anume am modificat regulamentul de organizare internă și de funcționare în sistemul de învățământ în așa fel încât să se poată închide situația școlară de către cadrele didactice cu mai puține note. Deci să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situațiilor școlare în interesul elevilor”, a declarat Ligia Deca.