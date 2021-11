Grigore Leşe a păţit la fel ca Petrică Măţu Stoian! Ce i s-a întâmplat după doar o noapte de la tratament

Grigore Leșe a reuşit să îşi îngrijoreze fanii cu ultimele sale declaraţii. Celebrul rapsod s-a confruntat cu probleme seioase de sănătate, însă din fericire totul s-a terminat cu bine.

Grigore Leșe a povestit pe pagina sa de Facebook faptul că a trăit o experiență similară cu cea care a dus la moartea lui Petrică Mîțu Stoian.

“Azi e ziua înmormântării lui Petrică Mâțu Stoian. Dumnezeu să-l odihnească! Urmărind discuțiile despre suspiciunile în legătură cu moartea sa, am realizat că am o experiență asemănătore petrecută vara aceasta. Mesajul meu nu este o acuză. Profesia de medic este și va rămâne sfântă, indiferent că vorbim de medici în spitale de stat sau în clinici private. Însă exercitarea ei cred ca trebuie să fie cu aceeași răspundere în centrele de tratament private, ca și în spitalele de stat.

În iulie anul acesta am urmat câteva zile un tratament la un centru de tratament din țară. N-am să spun unde, pentru că nu doresc sa fac rău nimănui, iar personalul medical de acolo s-a purtat impecabil cu mine. După cele 7 zile de tratamente pentru diferite afecțiuni, am plecat către Maramureș, acolo unde, în următoarea noapte de la sosire, am suferit o problemă cardiacă serioasă, ce a necesitat intervenție de urgență. Urmată de două săptămâni de spitalizare. Mulțumesc, Doamne, am trecut cu bine!

Concluzia este că, deși bine intenționate, am înțeles că tratamentele pot răscoli mai mult decât să vindece problema pentru care sunt aplicate.

Mai mult, tratamentele efectuate fără analize și investigații amănunțite în prealabil, chiar dacă sunt făcute cu intenții bune, cu scopul de a vindeca, pot face mult mai mult rău decât bine. Am înțeles pe pielea mea. Și iată că, uneori, pot fi asociate cu deznodăminte mult mai grave, cum a fost cazul lui Petrică Mâțu Stoian. Să fiți sănătoși și să alegeți înțelept pe mâna cui vă lăsați sănătatea!”, a scris Grigore Leșe, pe pagina oficială de Facebook.

Artistul Grigore Leșe, probleme cu poliția în pandemie

Grigore Leșe a avut probleme cu legea în timpul pandemiei, recent, după ce acesta a susținut un spectacol în Maramureș. Concerul era programat duminică, 18 octombrie, de la ora 16:00, chiar dacă autoritățile locale nu permiteau acest lucru. Evenimentul cultural ”Dor cu rost” care trebuia să aibă loc la Baia Mare ar fi trebuit să aibă mulți spectatori, iar oamenii și-au cumpărat bilete din timp.

Dar, la ora 16.00, Prefectul de Maramureș a anunțat că va trimite poliția, spectacolul fiind oprit de oamenii legi, pentru că încălca normele și măsurile pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

„Pentru prevenirea, limitarea și combaterea pandemiei de COVID-19, având în vedere situația epidemiologică și creșterea numărului de persoane confirmate cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise, pe o perioadă de 14 zile, desfășurarea de spectacole / concerte publice sau private în spații deschise și închise pe raza județului Maramureș. O să meargă poliția acolo”, au transmis cei de la Prefectura Maramureș, arată EVZ.

Sursă foto: Arhivă Cancan