Gucci, nepoata de 14 ani a lui Tzancă Uraganu’, a fost înșelată de iubitul cu care a fugit de acasă: ”Să meargă pe drumul lor!”

Nepoata lui Tzancă Uraganu, cunoscută în mediul online sub pseudonimul Gucci, a devenit subiect de discuții aprinse după ce, la doar 14 ani, a fugit de acasă în luna ianuarie pentru a fi alături de un tânăr cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de Versace.

Relația celor doi a fost de la început privită cu neseriozitate de către părinții adolescentei, în special de tatăl acesteia, Miraj Tzunami. Inițial, acesta s-a opus cu vehemență relației, exprimându-și public dezaprobarea față de alegerea fiicei sale. Totuși, după o perioadă de tensiuni și presiuni, părinții au acceptat o logodnă între cei doi adolescenți, cu condiția ca, după împlinirea majoratului fetei, să poată lua în considerare o eventuală căsătorie.

Despărțirea a venit în urma unor episoade în care tânărul ar fi vorbit negativ despre fosta sa parteneră în public, în special pe platforma TikTok, ceea ce a determinat-o pe adolescentă să rupă complet legătura cu tânărul. Gucci spune că tensiunile s-au accentuat în ultima perioadă și că Versace ar avea altă iubită. Alături de neînțelegerile tipice vârstei, au contribuit la destrămarea relației.

Gucci, adolescenta care a șocat după ce a fugit de acasă alături de iubitul ei, Versace, se pare că a decis să pună capăt relației care a generat atâtea controverse. Cei doi adolescenți păreau hotărâți să își construiască un viitor împreună, sfidând opiniile celor din jur și chiar ale familiei. Plecarea de acasă a lui Gucci a provocat un adevărat val de îngrijorare, tatăl său alertând autoritățile și cerând sprijinul poliției pentru a o găsi.

„El este cu noua lui iubită, să fie sănătoasă și ea, nu am nimic cu ea, nu vorbesc urât de ea, să fie sănătoasă și ea, și el, să meargă pe drumul lor, să mă lase pe mine, să nu mai intre pe live să vorbească de mine, pentru că nici eu nu am intrat să vorbesc de el, dar văd că tot m-ați întrebat și am zis să intru și eu pe live”, a spus Gucci, pe TikTok.