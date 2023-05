Gunoier pentru o zi! CANCAN.RO a mers să strângă resturile milionarilor din România. Ce am găsit în pubela Oanei Zăvoranu?!

ATENȚIUNE!!! Povestea pe care o veți parcurge în cele ce urmează este 100% reală, încununată cu truda pe care noi, spectatorii, oamenii din afara fenomenului, ar trebui să o apreciem la adevărata valoare. Ei bine, CANCAN.RO a colaborat cu ROMPREST pentru o zi din viața unui om de la salubritate. Am dorit să aflăm exact ce se ascunde în spatele meseriei de gunoier, ce presupune aceasta, cum este privită de concetățeni, dar și cum se simte real contactul cu o pubelă plină, precum și cursa pe mașina intens claxonată în fiecare dimineață de oamenii grăbiți să ajungă la muncă.

Și pentru că nu puteam să ne abatem de la profilul publicației și de la politica editorială cu care v-am obișnuit, am decis că este cazul să includem și vedete. Nu direct, pentru că dormeau la ora la care noi am mers să le ridicăm gunoiul. Nu degeaba am insistat să parcurgem meseria tehnicianului de salubritate publică în cartierul bogaților din București. Am trecut prin zona unui fost premier al României, am scotocit prin pubela Oanei Zăvoranu și l-am strigat pe Ovidiu Lipan Țăndărică la poartă, doar doar ar fi ieșit să ne încânte cu vreo două trei acorduri.

Ce trăiește un gunoier din București, în fiecare zi, de la trezire până la încheierea programului?!

Lăsând poveștile idealiste la o parte, coleg mi-a fost Paul Văduva, un entertainer prin definiție. Paul are 46 de ani și doi copii pe care îi hrănește din meseria de gunoier. ROMPREST a avut grijă să îmi înmâneze un camarad jovial, muncitor, fără trac de cameră. Mare lucru, căci oamenii de obicei se pierd cu firea când se aprinde becul roșu. M-am întâlnit cu Paul la 05:30 în baza ROMPREST din satul Rudeni. Echipajul a fost format din trei “încărcători” și un șofer care a manevrat gunoiera impecabil printre mașinile mult prea înghesuite de pe Dorobanți.

Primul impediment în desfășurarea acestei meserii este ora imposibilă de trezire. M-am ridicat din pat la 03:30, oră la care unii dintre oamenii neobositului București abia se pun să doarmă. Eu am trăit asta o singură zi și mi s-a părut infernal. Paul o face deja de cinci ani. Nu îl deranjează, chiar dacă remunerația nu îl satisface pe deplin. A mai avut și alte joburi prin străinătate, însă a ales siguranța zilei de mâine. Când alții dorm, Paul se trezește și pleacă la muncă. În jurul orei 09:00, când populația abia se pune în mișcare, angajatul ROMPREST iese deja din prima tură de lucru. Merge să descarce gunoiera alături de colegi, după care își face apariția, din nou, pe străzile Bucureștiului.

Fără prea multă vorbă, după întâlnirea de la autobază am plecat către “oraș”. Lumina incertă a răsăritului sugera că agitația avea să înceapă, prin urmare am trecut la treabă. Drumul de 30 de minute cu gunoiera a părut ca o teleportare, fascinat fiind de vehiculul în care pătrunsesem. Poziția de pe scaunul din mijloc îți oferă un “view” extraordinar al străzii, însă “tura” nu este deloc una comodă. De adăugat că șoferul trece uneori și la descărcarea pubelelor alături de colegii “pământeni”, atunci când volumul de lucru o impune.

Am aflat ce aruncă la gunoi bogații României, rezidenți ai sectorului 1 din București

Ajunși în sectorul 1, Paul și-a luat treaba în serios, până la urmă el era seniorul echipei de salubritate. După un training amănunțit al operării butoanelor de pe mașinăria de lucru, ne-am apucat să aranjăm recipientele pline de deșeuri în “buza” gunoierei pentru a putea fi colectate. M-am dat la vorbă cu prietenul și colegul de breaslă Paul și l-am descusut nițel. Susține că vrea să facă asta cât mai mult timp, pentru că, off the record, personajul nostru își iubește meseria, lucru destul de rar întâlnit în epoca actuală.

Auzisem că mirosul poate constitui o problemă reală, mai ales când se umple gunoiera. Este parțial adevărat, mai ales dacă nu ești obișnuit și nici nu ai stomacul tare. Era să regurgitez de două ori, ca să nu folosim termenul popular. Când pleci cu gunoiera de la ROMPREST, colegii ce o au în folosință se îngrijesc să fie spălătă în fiecare dimineață. Prin urmare, nu conștientizezi ce te așteaptă, decât după primele pubele supraîncărcate. Reflexul îți comunică să dai afară tot ce ai în stomac, apoi te uiți la Paul care poate își aprinde și o țigară, dandy, relaxat, pentru el deșeurile fiind o normalitate a zilei. Continui și înțelegi despre ce este vorba în meseria de gunoier. Despre dedicarea de a-ți ajuta semenii să trăiască într-un mediu salubru.

Partea incitantă apare abia când te răscolește curiozitatea și te apuci să scormonești prin gunoi, ca să vezi ce aruncă bogații României? De ce se lipsesc magnații? În principiu de merinde neatinse, în special legume și fructe. Ambalajele de mâncare comandată sunt și ele la loc de cinste. Noodles și pizza câștigă detașat în topul preferințelor. Un alt articol extrem de prezent în pubelele sectorului 1 ar fi sticlele de apă la jumătate de litru. Iar dacă vă roade curiozitatea, am scotocit și prin pubela Oanei Zăvoranu, unde am găsit niște cofraje de ouă și câteva pachete de țigări slim. Și scutecele stau la loc de cinste pe “Strada Miniștrilor”, așa cum a denumit-o Paul, semn că natalitatea este crescută în rândul bogaților României.

Salariul minim pe economie și ostilitatea cetățenilor nu îi încurcă pe oamenii de la salubritate să își facă treaba

Una peste alta, există și câteva concluzii. Nu ai cum să practici această meserie fără dedicare și iubire de semeni, chiar dacă nu ești răsplătit în permanență cu aceeași monedă. Oamenii mult prea grăbiți încep să claxoneze, chiar dacă străzile înguste ale Capitalei nu permit o așezare prea bună a gunoierei pentru a permite trecerea altor mașini. Paul și colegii s-au obișnuit cu injuriile, ba mai mult, camaradul din ziua de filmare a enunțat și o teză ce s-a dovedit adevărată – doamnele și domnișoarele sunt mai aprige la mânie și acționează claxonul mai agresiv decât bărbații.

Un alt detaliu important este faptul că oamenii de la salubritate își fac nevoile în toalete special amenajate prin parcuri, atunci când apucă și timpul le permite. Uniforma este “sfântă” pentru cei de la ROMPREST, soțiile muncind de zor acasă, după fiecare zi de muncă, să le curețe și să le igienizeze.

A fost o plăcere în adevăratul sens al cuvântului să trăiesc această experiență și pot veni doar cu un sfat îndreptat către cetățeni – aruncați mai puțină mâncare, reciclați selectiv și nu vă mai enervați când cei puși în slujba voastră își fac treaba. Munca este importantă atât pentru ei, cât și pentru voi!

