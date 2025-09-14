Acasă » Știri » Horoscop 15 septembrie 2025. ZODIA care va apela la un credit bancar

Horoscop 15 septembrie 2025. ZODIA care va apela la un credit bancar

De: Anca Chihaie 14/09/2025 | 19:09

Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. 

Berbec

Astăzi vei fi atât de energic încât dacă ai fi o mașină, ai avea nevoie de benzină și pentru suflet! Atenție la drumul spre succes, să nu te oprești la semaforul procrastinării.

Taur

Se pare că astrele îți spun să te răsfeți, dar și să nu exagerzi cu prăjiturile. La final, oricum te vei simți ca un urs în hibernare… dar cu mai multă dulcegărie.

Gemeni

Mintea ta e mai agitată decât o broască pe trambulina. Încearcă să nu vorbești prea mult sau riști să începi un monolog despre cum ai descoperit ultima ta glumă preferată.

Rac

Astăzi, sentimentele tale sunt mai profunde decât oceanul, dar nu uita să nu te scufunzi prea tare în emoții sau riști să rămâi cu capul sub apă… de râs.

În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000...

Leu

E timpul să urci pe scenă și să strălucești! Dar amintește-ți: dacă încingi prea tare lumina, s-ar putea să te vezi singur pe scenă cu o pălărie de petrecere pe cap.

Fecioară

Organizarea ta e impecabilă, dar azi s-ar putea să fie nevoie să lași puțin lucrurile să se întâmple spontan. Sau cel puțin să nu verifici de 10 ori dacă ai închis ușa.

Balanță

Alege-ți cu înțelepciune între dulce și sărat azi, pentru că dacă te decizi să fii neutru, s-ar putea să te trezești în mijlocul unei discuții despre ce preferi… și să nu știi ce să alegi.

Scorpion

Stai prost cu banii azi, iar cei din jur chiar nu te vor mai ajuta deloc. Ori te abții de la cheltuieli, ori apelezi la un credit bancar! Tu decizi!

Săgetător

Astăzi e ziua perfectă pentru aventuri, dar nu uita să-ți iei și o pălărie de explorator… sau cel puțin o cană de cafea ca să nu te pierzi pe drum.

Capricorn

Ai planuri mari, dar nu uita să te și distrezi un pic. În fond, dacă nu râzi, zilele devin doar o listă lungă de task-uri… și cine vrea asta?

Vărsător

Ai idei geniale, dar ar fi bine să nu le pui în practică chiar tot timpul. Uneori, cel mai bun plan e să te relaxezi și să aștepți următoarea idee nebunească… sau să o inventezi pe loc!

Pești

Visătorul zodiacului, azi vei pluti în lumea ta imaginară. Dar fii atent să nu te rătăcești acolo, că altfel vei ajunge să visezi cu ochii deschiși și să ratezi trenul realității.

Tags:
Iți recomandăm
Cine este și cu ce se ocupă Emil Rengle de la Asia Express 2025. Gestul controversat care l-a făcut celebru
Știri
Cine este și cu ce se ocupă Emil Rengle de la Asia Express 2025. Gestul controversat care l-a…
Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată în miez de noapte
Știri
Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată în miez…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Gandul.ro
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare după meniu”
Adevarul
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La...
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Digi 24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia,...
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone
Digi24
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
observatornews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Mirel Rădoi a cedat nervos din cauza lui Baiaram! A refuzat să vină la declarații. Update
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a cedat nervos din cauza lui Baiaram! A refuzat să vină la declarații....
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen...
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa
evz.ro
Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
Gandul.ro
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi...
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
as.ro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere:
radioimpuls.ro
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi...
Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci: toată echipa la spital!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci:...
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”
Fanatik.ro
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată camera Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de Mirel Dragomir. Gestul dureros făcut ...
Cum arată camera Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de Mirel Dragomir. Gestul dureros făcut de părinții tinerei: “Este greu!”
Cine este și cu ce se ocupă Emil Rengle de la Asia Express 2025. Gestul controversat care l-a făcut ...
Cine este și cu ce se ocupă Emil Rengle de la Asia Express 2025. Gestul controversat care l-a făcut celebru
Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată ...
Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată în miez de noapte
Accident grav în București! O femeie a fost transportată de urgență la spital
Accident grav în București! O femeie a fost transportată de urgență la spital
Teatrele şi muzeele, închise în weekend?! Anunțul făcut de ministrul Culturii, András István Demeter: ...
Teatrele şi muzeele, închise în weekend?! Anunțul făcut de ministrul Culturii, András István Demeter: „Rămâne valabil!”
Doliu în lumea sportului! Fostul campion mondial la box a fost găsit mort în casă
Doliu în lumea sportului! Fostul campion mondial la box a fost găsit mort în casă
Vezi toate știrile
×