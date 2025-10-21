Horoscop 21 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful

Horoscop 21 octombrie 2025. O zodie are parte de momente tensionate la job, alta este cu mintea departe, iar alta pune lucrurile în mișcare!

Berbec

Oamenii contează pe tine, fie că îți dai seama sau nu, mai ales la job. S-ar putea să ai impresia că te poți sustrage de la responsabilități dacă stai ascuns și nu spui niciun cuvânt. Ai mare grijă cu șeful tău, însă!

Taur

Încearcă să nu iei totul personal atunci când oamenii dezaprobă acțiunile tale. Reacția lor este față de comportamentul tău, nu neapărat față de tine ca persoană.

Gemeni

Nu-ți minimaliza abilitățile. Ești în pragul măreției, așa că acționează ca atare. Lucrurile ar trebui să meargă destul de bine dacă le permiți.

Rac

Fă un salt de credință. Ia în considerare să faci doi sau trei. Ai încredere că lucrurile se vor desfășura perfect. Vei fi atras de cei care îți pun un zâmbet pe față.

Leu

Fii atât de agresiv pe cât trebuie să fii astăzi pentru a pune lucrurile în mișcare. Elementele sunt deja la locul lor.

Fecioară

Este posibil ca astăzi, capul tău să plece într-o mie de direcții diferite. S-ar putea să nu ai prea mult timp să te oprești și să te gândești la următoarea mișcare.

Balanță

Bucură-te de locul în care te afli chiar în acest moment. Nu te stresa în legătură cu lucrurile pe care simți că trebuie să le faci.

Scorpion

Cel mai mare vis al tău se află în fața ta, însă un obiect mare îți stă în cale. Atunci când te uiți într-o parte, obiectivul este doar parțial vizibil.

Săgetător

Nu te preocupa de probleme care nu te privesc în mod direct. Timpul și energia ta sunt prea prețioase. Ține-ți mintea concentrată pe cele mai mari obiective ale tale.

Capricorn

S-ar putea să cazi într-o groapă fără fund. Ai grijă să nu oferi atât de mult din tine încât să îți epuizezi resursele interne. S-ar putea să crezi că ceilalți oameni vor fi la fel de generoși în a se oferi ție.

Vărsător

Este un moment bun pentru a pune lucrurile în mișcare. Este posibil ca atitudinea ta să fie mai flexibilă și vei descoperi că acest mod de gândire te va aduce la oamenii care te pot ajuta cel mai mult.

Pești

Gândește-te la tine ca la un mare pionier care traversează pentru prima dată frontiera. Recunoaște-te ca fiind persoana importantă care ești. Crede în tine, în drepturile și opiniile tale.