Horoscop 25 septembrie 2025. ZODIA care află un secret tulburător

Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Unii dintre nativi nu traversează o perioadă prea bună pentru ei. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

Berbec

Astăzi, vei fi atât de energic încât chiar și cafeaua ta va avea nevoie de o pauză. Atenție la tendința de a te avânta în proiecte nebunești – nu toți pot ține pasul cu tine, chiar dacă ai vrea să-i duci pe toți pe Marte.

Taur

Ai o zi perfectă pentru a te răsfăța cu ceva dulce sau pentru a-ți face prieteni cu frigiderul. Dar fii atent: dacă te vei înghesui prea mult, s-ar putea să devii un expert în „puzzle-ul” capului tău despre ce ai mâncat azi.

Gemeni

Folosește-ți talentul de a conversa, dar nu uita că și ascultarea e o artă – mai ales dacă vrei ca lumea să te asculte și data viitoare.

Rac

Ai nevoie de o porție zdravănă de relaxare. Dacă ai putea, ai da o petrecere în pijamale și ai invita chiar și pernele. În plus, fii atent la emoțiile tale – azi, pot deveni mai intense decât sezonul final al serialului tău preferat.

Leu

Strălucești ca soarele de septembrie, dar nu uita că și soarele trebuie să se răcorească din când în când. Fă-ți un compliment, dar nu uita să le împărtășești și celor din jur – cine știe, poate vei fi noul „star” al zilei!

Fecioară

Organizarea și planificarea sunt armele tale secrete, dar astăzi ai putea descoperi că și viața are un plan propriu. Îmbrățișează imprevizibilul și nu te supăra dacă planurile tale se transformă în „improvizație artistică”.

Balanță

Vei fi atât de diplomatic încât vei putea convinge pe oricine să mănânce broccoli cu plăcere. În plus, dacă te simți nesigur, amintește-ți că și cei mai mari negociatori au avut nevoie de un mic „răgaz” înainte să ajungă la un acord.

Scorpion

E ziua perfectă pentru a descoperi secrete, ale altora și, eventual, ale tale. Dar fii atent, pentru că dacă te aventurezi prea adânc, s-ar putea să găsești ceva mai interesant decât te-ai fi așteptat – sau mai enervant.

Săgetător

Aventurierul zodiacului, azi te vei simți ca un copil în ziua de Crăciun, gata să explorezi totul și să te bucuri de fiecare moment. Dar nu uita să-ți iei cu tine și un plic cu răbdare, ca să nu te pierzi în haos.

Capricorn

Astăzi, vei fi atât de serios încât chiar și glumele tale vor avea nevoie de o pauză pentru a fi înțelese. Dar nu te îngrijora – umorul tău subtil va fi apreciat de cei care știu să îl caute.

Vărsător

Inovația e cuvântul cheie pentru tine astăzi. Poate vei inventa ceva genial sau poate doar vei descoperi că ai uitat să închizi ușa de la frigider. Oricum, vei străluci în felul tău unic.

Pești

Vei fi atât de în lumea ta încât vei putea confunda realitatea cu un film fantastic. Dar nu uita să te întorci pe pământ pentru că, uneori, realitatea e la fel de interesantă ca orice poveste.

Zodiile care au parte de HAOS în viața lor! Uranus retrograd în Gemeni face prăpăd

Cele 3 ZODII care au noroc la bani începând cu luna septembrie 2025. Jupiter le aduce abundență!