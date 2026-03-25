Horoscop rune azi, 25 martie 2026. Uruz Inversat avertizează: un incident duce la consecințe grave

De: Paul Hangerli 25/03/2026 | 07:00
Există o forță în tine care nu cere voie. Nu negociază, nu calculează, nu așteaptă momentul potrivit. Pur și simplu izbucnește, ca un taur care a văzut roșu și nu mai vede nimic altceva. De cele mai multe ori, această forță este un dar, energia brută care te împinge să construiești, să înfrunți, să depășești. Dar runa de astăzi vine inversată, și asta schimbă totul. Uruz inversat nu îți ia puterea. Îți spune doar că puterea neîmblânzită, eliberată în direcția greșită, la momentul greșit, nu cucerește nimic. Frânge lănci. Ale tale, mai ales.

Horoscop rune azi, 25 martie 2026

Taurul nu este un animal rău. Este un animal sincer. Simte, reacționează, atacă, fără filtre, fără strategie, fără să calculeze costul gestului. Și tocmai această sinceritate brutală îl face vulnerabil în fața matadorului care știe că nu are nevoie decât de răbdare și de o bucată de pânză roșie pentru a câștiga.

Uruz inversat îți arată astăzi exact această imagine și te întreabă, cu o onestitate pe care nu o poți ocoli: cine ești tu în acest tablou? Ești taurul care aleargă furios spre fiecare provocare, consumându-și energia în gesturi spectaculoase dar costisitoare? Sau ești cel care face un pas în spate, respiră adânc și alege cu luciditate bătălia care merită cu adevărat purtată?

Ziua de astăzi nu este rea. Este doar una care cere mai multă finețe decât forță, mai multă răbdare decât impuls, mai mult cap decât inimă. Micile iritări care apar pe parcurs, o vorbă spusă prost, o situație care nu merge cum trebuia, un om care nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, nu sunt invitații la luptă. Sunt teste. Și modul în care le traversezi astăzi va determina ce rămâne în picioare mâine.

Runa îți transmite un avertisment clar: reacția disproporționată la un incident minor poate declanșa un lanț de consecințe pe care nu le vei putea controla odată pus în mișcare. Un cuvânt aruncat în grabă, o decizie luată din furie, un gest impulsiv care ți se pare justificat în momentul respectiv, toate acestea pot deveni astăzi pietre de moară. Nu pentru că ești slab dacă te oprești, ci pentru că ești înțelept.

Îmblânzirea furtunii interioare nu înseamnă suprimare. Nu înseamnă să înghiți și să taci și să pretinzi că totul e bine. Înseamnă să alegi conștient cum și când și unde îți investești energia. Înseamnă să transformi reacția în răspuns, impulsul în intenție, furia în claritate.

Uruz, chiar și inversat, poartă în el o sămânță de putere autentică. Diferența față de Uruz în poziție dreaptă este că astăzi această putere nu se manifestă prin acțiune directă și îndrăzneață, ci prin ceva mult mai dificil de stăpânit: autocontrolul deliberat, calm și conștient al celui care știe că poate, dar alege să nu.

Cel mai puternic gest pe care îl poți face astăzi este să nu reacționezi. Lăncile frânte sunt, de obicei, ale celui care a alergat prea repede spre ele.

CITEȘTE ȘI: Zodiile favorizate de bani în aprilie. Unele primesc măriri sau bonusuri

Trei zodii dau lovitura la final de martie. Fericirea vine când se așteaptă mai puțin

Iți recomandăm
Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat
Știri
Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Știri
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola...
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
Gandul.ro
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
Gandul.ro
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată ...
Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Valentin Sanfira, mesaj subliminal după divorțul de Codruța: „Există doar interese! Te caut, ...
Valentin Sanfira, mesaj subliminal după divorțul de Codruța: „Există doar interese! Te caut, te sun…”
Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului ...
Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, ...
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie
Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie
Vezi toate știrile