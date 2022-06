Horoscop săptămânal 13 – 19 iunie 2022. Săgetătorii încheie un capitol în viața personală

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul săptămânal pentru perioada 13 – 19 iunie 2022, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Printre cele mai predispuse zodii la schimbări în perioada 13 – 19 iunie 2022 se numără și cea a Săgetătorilor, care încheie un capitol în viața personală.

Săptămâna 13 – 19 iunie 2022 se remarcă prin întoarcerea lui Mercur în zodia Gemeni, zodia sa de domiciliu, pe care o va tranzita până pe 5 iulie. Mercur a retrogradat aici între 10 – 23 mai, prin urmare acum ne așteptăm să se reia și să se clarifice discuții și situații petrecute în acea perioadă.

Pe data de 14 iunie are loc o Lună Plină în Săgetător care ne susține să culegem roadele a ceea ce am sădit în urmă cu două săptămâni sau în urmă cu jumătate de an, atunci când a avut loc Luna Nouă în Săgetător. De asemenea, ne cere să ne dizolvăm prejudecățile și să ne schimbăm principiile și credințele care ne țin pe loc și ne înfrânează evoluția.

Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească întâi previziunile pentru ascendent și apoi previziunile pentru zodie!

Previziunile complete pentru săptămâna 13 iunie – 19 iunie

Horoscop săptămânal Berbec: 13 – 19 iunie 2022

Berbecii își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și reușesc să lămurească neînțelegerile ultimei perioade. Nativii pot culege roadele unor negocieri sau a ceea ce au învățat. Unii nativi pot obține o diplomă.

Horoscop săptămânal Taur: 13 – 19 iunie 2022

Taurii rezolvă situații financiare și văd mai clar care este situația veniturilor și cum să și le crească. Pot culege roadele unei investiții și își pot schimba raportarea la bunuri materiale și la modul în care își folosesc propriile lor resurse pentru a câștiga bani.

Horoscop săptămânal Gemeni: 13 – 19 iunie 2022

Gemenii își reiau plăcerea de a comunica și de a socializa cu cei din jur. Au ocazia să lămurească multe neclarități și confuzii care au apărut în ultima perioadă în viața lor. Pe de altă parte, resimt o mare instabilitate în viața de cuplu și pot face o schimbare majoră, aspect care poate aduce inclusiv încheierea unei relații.

Horoscop săptămânal Rac: 13 – 19 iunie 2022

Racii pot avea parte de adevărate revelații legate de trecut și pot decide cine merită să mai rămână în viața lor și cine nu. Este o perioadă bună să facă schimbări legate de locul de muncă, dar și de stilul de viață, schimbări care să le îmbunătățească sănătatea.

Horoscop săptămânal Leu: 13 – 19 iunie 2022

Leii devin mai sociabili și mai dornici de ieșit la evenimente și pot relua niște proiecte abandonate. Pe de altă parte, pot avea revelații legate de viața sentimentală în urma unor confuzii legate de ceea ce simt. Posibil să încheie poveștile de dragoste nefuncționale și care nu-i reprezintă.

Horoscop săptămânal Fecioară: 13 – 19 iunie 2022

Fecioarele vor reuși să vadă mai clar și cu mai mult optimism o situație profesională cu care se confruntă. Posibile decizii importante legate de carieră. Nativii își doresc afirmare și au ambiții mari. Sunt Fecioare care-și schimbă domiciliul în urma unei oferte de muncă.

Horoscop săptămânal Balanță: 13 – 19 iunie 2022

Balanțele au ocazia să reia niște inițiative abandonate. Poate fi vorba de reluarea unui curs, a unei deplasări sau de susținerea unui examen pe care nu l-au promovat. Pe de altă parte, este nevoie ca nativii să-și schimbe modul în care comunică cu cei din jur și să fie mai atenți la acte și deplasări.

Horoscop săptămânal Scorpion: 13 – 19 iunie 2022

Scorpionii pot da curs unor investiții și negocieri care au stagnat în ultima perioadă. Pot culege roadele financiare ale muncii depuse sau pot avea momente de revelație în care conștientizează ce schimbări trebuie să facă pentru a-și crește veniturile. Pe de altă parte, în cuplu se pot lămuri unele neînțelegeri și îndoieli legate de partener.

Horoscop săptămânal Săgetător: 13 – 19 iunie 2022

Săgetătorii au parte de revenirea lui Mercur în sectorul relațiilor, aspect care îi ajută să-și îmbunătățească comunicarea, atât cu partenerul de viață, cât și cu partenerii profesionali. Totodată, sunt gazda Lunii Pline și va urma o perioadă de autoanaliză puternică care va veni cu schimbări în viața personală.

Horoscop săptămânal Capricorn: 13 – 19 iunie 2022

Capricornii pot observa o creștere a randamentului la locul de muncă și pot face progrese cu anumite proiecte profesionale. Totodată, s-ar putea simți foarte obosiți în aceste zile și sunt sfătuiți să nu se suprasolicite. Le-ar prinde bine să stea mai retrași și să se relaxeze, să facă o introspecție și să aducă schimbări rutinei zilnice.

Horoscop săptămânal Vărsător: 13 – 19 iunie 2022

Vărsătorii își înțeleg mai bine sentimentele față de persoana iubită sau față de cei dragi. Pot lua decizii care vizează o relație sentimentală sau educația copiilor, dacă sunt părinți. S-ar putea să iasă din anturaje cu care nu mai rezonează și să pună punct unor relații de prietenie, dacă au fost dezamăgiți.

Horoscop săptămânal Pești: 13 – 19 iunie 2022

Peștii vor reuși să-și îmbunătățească comunicarea cu familia și să ajungă mai ușor la o viziune comună. Luna Plină se petrece în sectorul carierei și poate veni cu schimbări profesionale majore, posibil și cu o nouă funcție, un nou statut, o nouă direcție sau noi responsabilități. Unii nativi își pot schimba obiectivele profesionale sau pot culege roadele a ceea ce au sădit în urmă cu jumătate de an.