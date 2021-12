Horoscop săptămânal 20 – 26 decembrie 2021. Capricornii au parte de trăiri intense

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul săptămânal pentru perioada 20 – 26 decembrie 2021, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Printre cele mai predispuse zodii la schimbări în perioada 20 – 26 decembrie 2021 se numără și cea a Capricornilor care au parte de trăiri intense, transformatoare, alchimice în viața personală.

Săptămâna 20 – 26 decembrie 2021 se remarcă prin ingresul Soarelui în zodia Capricorn, moment care reprezintă solstițiul de iarnă. Timp de aproximativ o lună, cât Soarele va traversa această zodie, atitudinea noastră va fi mai rece, mai sobră și mai serioasă. Devenim mai responsabili și reflectăm cu înțelepciune la ceea ce se petrece în viața noastră.

În ajunul Crăciunului se perfectează cel de-al treilea careu între Saturn din Vărsător și Uranus din Taur, de această dată cu Uranus în mers retrograd. Acest careu s-a mai format în februarie și iunie și a marcat la nivel mondial începutul instabilității financiare, chiar al unei crize financiare cu impact pe termen lung. În plan personal este vorba de lupta care se duce între vechi și nou, între nevoia de schimbare și teama de schimbare. Suntem forțați să facem progrese și trebuie să fim mai adaptabili pentru a nu resimți totul ca o mare frustrare.

În ziua de Crăciun se va forma a doua conjuncție între Venus și Pluto în zodia Capricorn, de această dată cu Venus în mers retrograd, fiind vorba de o conjuncție care nu s-a mai format din anul 1771. Va fi vorba de trăiri intense în plan sentimental și nu este exclus să iasă la suprafață secrete, minciuni, trădări, infidelități, gelozii și șantaje emoționale. Sunt de evitat acțiunile financiare acum pentru că putem pierde bani și trebuie să avem grijă la reputație și la atacurile de imagine.

Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească întâi previziunile pentru ascendent și apoi previziunile pentru zodie!

Horoscop săptămânal Berbec: 20 – 26 decembrie 2021

Deși se apropie Sărbătorile și toată lumea se gândește la relaxare și la vacanță, cei născuți în zodia Berbec nu prea vor vedea astfel situația și asta pentru că au un mănunchi de planete în sectorul carierei și al statutului social, al reputației. Acest aspect poate însemna că devine foarte important pentru ei să se afirme și să facă tot posibilul ca vocea să le fie auzită, să aibă parte de vizibilitate. Este important însă să nu exagereze și să nu se aleagă cu imaginea afectată. Unele relații profesionale se cer reevaluate și reconfigurate. Pe de altă parte, în plan sentimental este momentul ca nativii să-și reevalueze nevoile afective. Se poate discuta despre oficializarea unei relații, despre statutul acesteia. Posibil să apară foști parteneri în viața nativilor și în anumite cazuri să iasă la suprafață secrete și infidelități, lupte de putere și manipulări emoționale. Grijă mare la ceea ce se petrece în intimitate pentru că poate deveni public.

Horoscop săptămânal Taur: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Taur sunt mai dornici de călătorii în perioada aceasta, dar și mai pasibili să intre în fel și fel de polemici pe teme spirituale, religioase, legate de credință. Principiile lor nu vor fi neapărat aceleași cu ale celor din jur și ar trebui să evite să-și impună mentalitățile și convingerile. Din punct de vedere profesional poate fi mai mult stres în perioada aceasta, mai ales din cauza unor responsabilități cărora le vor face față cu greu. În plan sentimental, nativii trec printr-o reconfigurare majoră a unor tipare sentimentale și relaționale. Își pot schimba radical principiile pe baza cărora leagă o relație sau rămân într-o relație. Nu este exclus ca în cuplu să iasă la suprafață secrete, infidelități și gelozii, iar Taurii să devină mai suspicioși. Persoane din trecut pot reveni acum în viața nativilor și se pot relua relații la distanță sau cu persoane de altă naționalitate.

Horoscop săptămânal Gemeni: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Gemeni pot avea parte de reactivarea unor temeri și vicii și s-ar putea ca o serie de atașamente bolnăvicioase și atitudini toxice să se manifeste acum. În cuplu pot ieși la suprafață infidelități, minciuni, trădări și șantaje emoționale și mulți nativi vor fi nevoiți să-și reconfigureze principiile pe baza cărora funcționează în relații. Atenție la jocurile de culise ale celorlalți! Mare grijă la atracțiile osbești care pot să apară acum și care se pot transforma în obsesii, dar și la tendința de a intra în relații ascunse, în triunghiuri amoroase. Totodată, și principiile financiare au nevoie de revizuire, mai ales că tendința de acum este de a cheltui mai mult decât este cazul. Nu este o perioadă bună pentru investiții.

Horoscop săptămânal Rac: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Rac au parte de foarte multe planete în sectorul relațiilor, acolo unde și Venus retrogradează. Se aprind reflectoarele aici și cei mai mulți nativi vor simți nevoia de a avea pe cineva alături, însă nu este nici pe departe momentul unor noi relații, oricât de mare va fi ispita. Cei care sunt parte a unui cuplu s-ar putea să se simtă neînțeleși și neiubiți de partener sau să-și pună ei înșiși semne de întrebare despre ceea ce simt față de perechea de viață. Este de așteptat ca în multe cupluri și căsnicii să iasă la suprafață trădări, manipulări, minciuni și secrete. Pe de altă parte, și relațiile profesionale trec prin momente critice și s-ar putea încheia unele contracte de colaborare.

Horoscop săptămânal Leu: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Leu sunt sfătuiți ca în perioada aceasta să fie mai atenți la stilul de viață, la programul de muncă, indiferent că este vorba de sarcini profesionale sau casnice. Unii nativi trec printr-o perioadă de frustrări profesionale care pot conduce la reevaluări serioase și la schimbări de direcție profesională, la recalificări și reconfigurări profesionale. Sunt și nativi care se pot simți acaprați de problemele celor din familie și care pot fi nevoiți să-și asume niște responsabilități cărora cu greu să le facă față. În cuplu s-ar putea să apară tesiuni cu partenerul și lupte de putere, context care poate conduce la reevaluarea unor relații din temelii. Este nevoie de mai puțină rigiditate și acceptarea nevoii de schimbare.

Horoscop săptămânal Fecioară: 20 – 26 decembrie 2021

Pentru cei născuți în zodia Fecioară, săptămâna aceasta vine cu reevaluări sentimentale și revizuiri ale relației cu copiii. Se pot reanaliza decizii luate în legătură cu o poveste de iubire sau un proiect creativ. Nu este deloc exclus ca un fost partener să revină în viața nativilor. Cei singuri ar trebui să evite acum noile povești de iubire pentru că pot veni la pachet cu multă suferință, chiar și obsesie. În plus, există riscul ca Fecioarele să atragă în viața lor aceleași tipare relaționale toxice. Mulți nativi se pot simți mai triști, neiubiți și neînțeleși, iar starea afectivă poate fi mai mohorâtă, determinându-i la interiorizare. Cei care sunt creativi pot da naștere unor adevărate opere artistice în perioada aceasta. Atenție mai multă la cheltuieli! Este nevoie de o reconfigurare a modului de administrare a veniturilor.

Horoscop săptămânal Balanță: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Balanță tec printr-o perioadă în care starea afectivă și emoțională nu este prea bună. În sectorul familiei se află multe planete și, în plus, aici retrogradează și Venus, guvernatoarea lor, prin urmare tendința de interiorizare și întoarcere către trecut este mare. Totodată, acest context poate aduce tensiuni în familie și pot apărea inclusiv certuri pe teme financiare, patrimoniale, mai ales dacă nativii au ceva de împărțit cu părinții. În cuplu pot apărea situații intime neplăcute, dar și tensiuni financiare. Lipsa pasiunii sau descoperirea unor infidelități poate fi cauza, însă sunt și nativi care au tendința de a călca strâmb. Pot ieși la suprafață gelozii, suspiciuni și unii nativi pot descoperi că partenerul are doar interese financiare. Cei singuri ar trebui să evite aventurile acum pentru că se pot transforma în obsesii. În plus, tendința de a atrage în viața lor aceleași tipare relaționale toxice este mare și nativii ar trebui să caute înainte de toate să se vindece.

Horoscop săptămânal Scorpion: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Scorpion pot avea parte de o săptămână destul de conflictuală și tendința nativilor va fi, fie să nu-i asculte pe ceilalți, fie să le impună punctul de vedere cu orice preț. Este foarte probabil ca nativilor să le ajungă la urechi informații, mesaje sau să poarte dialoguri care să le schimbe viziunea, părerea despre anumite persoane. În cuplu se pot relua discuții mai vechi pentru a se ajunge la alte concluzii. Se pot afla chiar și unele adevăruri mai puțin plăcute. Oricum, tot contextul de acum îndeamnă nativii la schimbări de atitudine pentru ca lucrurile să funcționeze în relațiile cu ceilalți. Și în relațiile profesionale se pot face renegocieri și se pot regândi contracte. Viața de familie poate trece prin momente mai dificile și nativii pot avea parte de dezamăgiri și conflicte sufletești, în unele cazuri chiar o mutare poate sta la baza acestui conflict interior.

Horoscop săptămânal Săgetător: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Săgetător au parte de multe planete în tranzit prin sectorul financiar, acolo unde retrogradează și Venus, chiar planeta banilor. Acest context, deși poate aduce multă determinare în creșterea veniturilor, cere și foarte multă cumpătare. Tendința de a cheltui excesiv este mare și bine ar fi ca nativii să-și refacă strategiile financiare acum și modul în care-și câștigă și cheltuiesc banii. Totodată, anumite greșeli financiare din trecut pot ieși acum la suprafață pentru a fi plătite. Pe de altă parte, pot să apară schimbări la locul de muncă, de sarcini sau de program, sau în viața nativilor se petrec evenimente care vor contribui la schimbarea radicală a stilului de viață. Posibil ca unii Pești să aibă parte de deziluzii din partea prietenilor, dezamăgiri din partea asociaților și angajaților.

Horoscop săptămânal Capricorn: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Capricorn sunt vedetele acestei perioade, dat fiind că în zodia lor se află multe planete, printre care și Venus aflată în retrogradare. S-ar putea ca nativii să simtă prin toți porii nevoia unei schimbări în viața lor personală și sentimentală. Se resimte destul de puternic o mare instabilitate în relația cu persoana iubită sau cu copiii, pentru cei care sunt părinți. O fostă iubire poate reveni în viața nativilor, iar cei singuri sunt sfătuiți să evite noile povești de dragoste deoarece pot aduce doar suferință. Totodată, nativii sunt interesați să rezolve situații ce țin de viața intimă sau de un context financiar care le-au dat bătăi de cap în ultimul timp și să-și recâștige încrederea în propria lor persoană. De asemenea, lecția iubirii de sine este important să o asimileze în această perioadă. Din punct de vedere financiar este o perioadă mai complicată și nu este exclus să apară destabilizări ale veniturilor.

Horoscop săptămânal Vărsător: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Vărsător au parte de o perioadă mai dificilă, mai vulnerabilă, cu mult tumult interior. Sunt mai întorși către trecut și pot avea parte de frământări interioare, de stări anxioase și insomnii. Nu ar strica să ceară ajutorul unui psiholog sau terapeut. În plan sentimenal, este o perioadă în care pot lăsa în spate relații nefuncționale, pot fi mai suspicioși, pot afla secrete sau pot ieși la suprafață situații ascunse în care s-au implicat de-a lungul timpului. Trecutul poate reveni în prezent și va fi destul de neplăcută întâlnirea. Totodată, dușmanii ascunși pot ieși la suprafață acum și pot afla jocuri de culise. În familie poate fi o perioadă destul de tensionată, mai ales acolo unde nativii s-au opus unor schimbări iminente.

Horoscop săptămânal Pești: 20 – 26 decembrie 2021

Cei născuți în zodia Pești au parte de o perioadă în care o serie de proiecte și planuri de viitor necesită reevaluare și reconfigurare radicală. Posibile discuții dure cu prietenii, asociații și angajații care au rol de a trezi la realitate nativii. Peștii trebuie să dea dovadă de altruism, să arate că le pasă și de ceilalți și nu doar să-și vadă propriul interes, caz în care s-ar putea să aibă doar de pierdut. În plan sentimental, pot ieși la suprafață secrete, manipulări, minciuni și trădări, dar și probleme financiare, mai ales legate de buget comun. Nu ar trebui ca nativii să confunde iubirea cu interesele de orice fel, de exemplu financiare sau sexuale. Poate fi o perioadă în care mulți Pești au parte de plăți karmice și cel mai probabil plătesc pentru erorile din trecut, pentru momentele în care nu au acționat corect sau nu au fost sinceri.