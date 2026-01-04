Horoscop Scorpion 2026: echilibru interior, iubiri decisive, afirmare profesională și bani

Anul 2026 vine pentru Scorpioni ca un prag al transformării: mai multă claritate interioară, relații care se așază pe baze sincere și un parcurs profesional care poate aduce recunoaștere și stabilitate. Astrele cer curaj, dar oferă și recompense pe măsură.

Moral

Până la 1 iulie, Jupiter îți este aliat și îți trimite energii blânde, optimiste și creative. Te simți mai deschis, mai intuitiv și mai conectat la ce îți dorești cu adevărat. După această dată, Jupiter intră în Leu și îți activează nevoia de recunoaștere: vrei să fii văzut, apreciat, validat. Spre final de vară, Saturn retrograd poate aduce momente de îndoială și celebrul „sindrom al impostorului” – ai grijă să nu te subestimezi. Între 25 octombrie și 14 noiembrie, Mercur retrograd în semnul tău te poate face mai critic cu tine însuți; evită autosabotajul. Din 9 noiembrie, însă, se deschide un drum al autenticității: îți dai voie să fii tu, fără măști.

Dragoste

Primăvara aduce apropiere și reconectare. În aprilie, Venus favorizează armonia în cuplu, iar între 20 mai și 29 iunie, Marte reaprinde pasiunea. Luna Nouă din 16 mai marchează un nou început sentimental. Între 1 iulie și 18 septembrie, Chiron te invită să vindeci răni vechi și să aduci mai multă tandrețe în relații. Din 11 septembrie, Venus în Scorpion intensifică legăturile emoționale, dar între 4 și 25 octombrie (și până pe 15 noiembrie în Balanță), retrogradarea ei ridică întrebări despre angajament. Finalul lui octombrie închide un capitol amoros început în mai și deschide altul, mai matur și mai asumat.

Carieră

Până la 1 iulie, Jupiter îți susține creativitatea și extinderea profesională. Din a doua jumătate a anului, intrarea sa în sectorul carierei este un mare avantaj: poți crește, te poți afirma și îți poți câștiga legitimitatea dorită. Din 27 iulie, Nodul Sud scoate la lumină talentele tale și te încurajează să ieși în față. Un nou ciclu profesional începe din 12 august, iar toamna, cu Marte activ, știi exact ce vrei și cum să obții. Atenție însă la întârzieri sau renegocieri între 25 octombrie și 14 noiembrie.

Finanțe

Între aprilie și iunie, perioada este favorabilă investițiilor și tranzacțiilor. Din 26 aprilie, Uranus te provoacă să ieși din tipare și să îți asumi riscuri calculate. Iulie poate aduce oportunități financiare interesante. Evită însă deciziile grăbite între 4 octombrie și 15 noiembrie, când Venus și Mercur retrograd cer prudență și evaluări realiste.