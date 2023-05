I-a dat cu flit Andreei Bălan, iar acum s-a cuplat cu alta! Primele imagini cu iubita lui Jador

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele de la noi. Viața lui sentimentală a fost mereu în vizorul fanilor, pentru că artistul nu și-a pus-o pe tavă. A preferat să fie discret cu femeile alături de care a trăit o poveste și să nu dea foarte multe detalii din relațiile amoroase. Ei bine, acum i-a lăsat pe toți uimiți cu ultima postare făcută pe internet!

Deși a încercat să fie multă vreme discret atunci când a venit vorba despre viața lui personală, lui Jador nu prea i-a ieșit. Nu de puține ori, CANCAN.RO l-a surprins în compania Andreei Bălan, însă cei doi au negat zvonurile unei posibile idile. Ar fi doar colegi de breaslă, care au colaborat, la un moment dat, pentru o piesă devenită hit: „Cu inima ta”.

Ultima lui relație a stat pe buzele multora, căci a fost cu suișuri și coborâșuri. După multe certuri și împăcări cu Alexandra, alias Hoder, iată-i din nou împreună. Pentru prima dată, manelistul și-a asumat public relația amoroasă cu tânăra, a postat o fotografie cu ei doi și a stârnit o mulțime de reacții. Artistul a ținut să-i declare iubire eternă și să-i facă anumite promisiuni.

”Sunt multe de zis… Ce îmi rămâne este să va anunț că ea este cea care îmi face inima să îmi tresară, ea îmi umple inima de fericire și ea este cea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o. Ea este Hoder, aleasa inimii mele… FEMEIA CARE O SĂ AIBĂ CEA MAI FRUMOASĂ VIAȚĂ ALĂTURI DE MINE!”, a scris Jador, în mediul online.

După mărturisirile înduioșătoare făcute în văzul lumii, fanii au ținut să-i transmită lui Jador toate cele bune: ”Sunteți foarte frumoși! Dumnezeu să vă binecuvânteze”/ ”Felicitări”/ ”Fericire, respect și iubire, mă bucur pentru tine că ești un băiat bun, dar să termini cu golăneala de acum”/ ”Doamne ajută”/ ”Să vă țină”/ ”Meriți ce e mai frumos”.

Jador a suferit după despărțirea de Alexandra

Acum câteva luni, manelistul recunoștea că suferă, după ce Hoder l-a părăsit. I-a părut rău că s-a despărțit de Alexandra, însă iată că viața i-a adus, din nou, împreună. Sunt mai fericiți ca niciodată, iar artistul a decis să le spună tuturor că este într-o relație. Se pare că lucrurile merg ca pe roate în povestea lor, lucru care i-a bucurat pe fanii lui Jador, însă, cu siguranță, nu și pe fane.

„Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț”, spunea Jador, acum ceva timp.