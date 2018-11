Mariana Cazacu, dispecer la IPJ Vaslui, a făcut accident auto pe podul Crasna și s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpa. Asta pentru că fata Marianei, de 14 ani, s-a ales cu câteva răni și a ajuns pe mâinile medicilor.

Dar aici intervine încercarea femeii care a condus de a scăpa basma curate. Masina implicatã în accident circula fără asigurare și inspecția tehnică periodică era expiratã. Mai mult, soțul Marianei, polițist în cadrul postului de politie Berezeni, a încercat să-l intimideze pe șoferul mașinii cu care soția lui s-a ciocnit. A trebuit, însă, să cumpere masina avariată, pe care a plãtit 25.000 de lei. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Control Intern, scrie vremeanoua.ro.

Mariana Cazacu nu a fost deloc atentă la volan, nu a acordat prioritate și s-a petrecut accidentul. Martorii povestesc că ea a apăsat accelerația, în loc de frână. Cele două mașini au intrat odată pe pod și s-au ciocnit. Martor la accident a fost și un echipaj de pe o ambulanță care se întorcea din misiune. Fata de 14 ani suferise câteva răni, dar mama ei a refuzat ca medicii să-I acorde îngrijiri și să o transporte la spital. Minora avea însă răni ceva mai grave și a trebuit să ajungă, dar mai târziu, la spital. Î

În acest caz, polițiștii Serviciului Rutier au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpa plus două amenzi, pentru ITP expirată și lipsa asigurării în valoare totalã de 7.000 de lei.

A încercat sã mușamalizeze accidentul

Șoferul celeilalte mașini implicate în accident povestește că sotul femeii a încercat să-l intimideze. Într-o discutie telefonică, acesta i-ar fi spus că si el este vinovat de producerea accidentului si că va primi, dacă vrea, 4.000 de lei, pentru reparații. “Eu am dus mașina la primul service si acolo mi-au spus că nu lucreazã cu firmele de asigurări, astfel că am fost nevoit să mă duc în altă parte. Acolo am primit un deviz de lucrări în valoare de 25.000 de lei. Am avut o discuție la telefon cu soțul șoferiței și acesta mi-a spus că nu-mi dă decât 4.000 de lei pentru reparații. Lucrurile au devenit ceva mai complicate când am aflat că nu avea asigurare la mașinã și mecanicii mi-au spus că mă pot adresa Asociației Victimelor Străzii. Se pare că acest lucru l-a cam panicat. Mi-a spus, la telefon, cã îi fac numai necazuri si că mai bine s-ar împușca. Pânã la urmã a venit la mine și mi-a cumpărat mașina cu 25.000 de lei,” spune șoferul păgubit.