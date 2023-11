I-a plătit-o! Reacția lui Tavi Clonda, după ce Gabriela Cristea a scăpat porumbelul despre bani: ”Pe asta n-a spus-o nici ea!”

Tavi Clonda a fost prezent aseară la gala RXF 45, pentru a-l susține pe Cornel Păsat, bunul său prieten. Din nefericire pentru soțul Gabrielei Cristea, amicul stripper a pierdut lupta în fața lui Vladimir Drăghia. Însă dincolo de acțiunea din cușcă, artistul a făcut spectacol în cadrul interviului acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Tavi Clonda a recunoscut că este pasionat de lupte, încă din copilărie, când se antrena să fie actor.

Anii au trecut, soțul Gabrielei Cristea a devenit cântăreț și tată cu normă întreagă. Partenera de viață este și ea tot un om volubil, la fel ca Tavi, așa că iată-l pe protagonistul nostru cum a devenit „erou” în absență. Prezentă în podcastul „Acasă la Măruță”, prezentatoarea TV a dezvăluit că Tavi nu i-a știut niciodată salariul. Soțul a răspuns cu aceeași monedă și ne-a divulgat, la rândul său, un secret de același calibru și impact.

Tavi Clonda a recunoscut că în copilărie se antrena pentru scenele de acțiune: „Voiam să fiu actor!”

CANCAN.RO: Cât de des o pupi pe Gabi?

Tavi Clonda: Cât de des se poate, că îmi place să o iubesc. Nu îmi place să mă bat!

CANCAN.RO: Asta vorbeam mai devreme, când erai copil, dacă te mai transformai în Van Damme?!

Tavi Clonda: Făceam șpagatul pe două scaune, la propriu, iar în clasa a patra am ajuns la performanța să fac 100 de flotări dintr-o bucată. Bine, mă închideam în camera mea, nu vedeau mama și tata că fac asta. Am reușit chestia asta cam în șase luni. Mișcarea cu propriul corp e cea mai bună, noi n-aveam atunci săli de forță. Și mai dădeam cu pumnul în mingi sparte, umplute cu nisip.

CANCAN.RO: Încheieturile nu țipau?

Tavi Clonda: Îți dai seama, mi-am belit, mi-am zdrelit, dar o făceam pentru autoprotecție. Nu, de fapt eu voiam să fiu actor. Și atunci, făceam să știu și din astea, cum să lovesc, dar n-am fost bătăuș!

Prima reacție a soțului Gabrielei Cristea, după ce prezentatoarea TV a dezvăluit că Tavi nu îi știe salariul: „Pe asta n-a spus-o nici ea la Măruță!”

CANCAN.RO: Doamna Gabriela este în trending, cu podcastul lui Măruță…

Tavi Clonda: E în trending și mă bucur foarte mult. Cred că a zis și de mine, sper că a zis de bine!

CANCAN.RO: A zis că nu îi știai salariul când v-ați cunoscut…

Tavi Clonda: Serios? Nu m-a interesat și nici acum nu mă interesează, jur. Nici acum nu știu ce salariu are, să mor! A scăzut la pandemie, asta știam. «Iubi, nu mai iau atât! Bine, și eu la cântări am scăzut». Nu suntem chiar așa, nu știu cum pare de afară, nu știu și nu m-a interesat. Banii sunt oricum la comun. Fiecare face cheltuielile pe care le face, dar uneori nu știe nici ea. Ți-am zis ție acum, pe asta n-a spus-o nici ea la Măruță, ți-o spun eu, nu știe nici ea ce salariu are! Și eu îi zic «iubire, nu trebuie să-mi spui, dar măcar verifică un pic cu contabila». Noroc cu contabila, că noi suntem doi artiști. Vrem bani, că toată lumea vrea bani, dar nu știm cum, când, o fi plătit factura.

CANCAN.RO: Te trezești cu ANAF pe cap, cine știe?!

Tavi Clonda: NU! La datorii suntem primii, datoriile primele. Ne e frică, nu vrem să primim vreo poprire, suntem cu toate taxele la zi.

CANCAN.RO: Nici ea nu știe câți bani îți intră ție?

Tavi Clonda: Uneori se mai uită pe online, pe influencereală, că ține ea evidența contractelor, eu sunt un pic cu capul în nori. Normal că știe, dar nu la toate. De exemplu, la cântări, nu!

CANCAN.RO: Care este mai cheltuitor, tu sau doamna?

Tavi Clonda: Aș putea spune că eu.

