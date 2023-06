I-am făcut calculul lui Mihai Bobonete și am aflat cât a câștigat în 2022. Averea lui s-a sporit considerabil

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români din toate timpurile. A devenit celebru odată cu rolul său din serialul fenomen „Las Fierbinți”, care le-a adus zâmbetul pe buze multor români. Era cunoscut și înainte să apară în producția PRO TV, datorită numerelor de stand-up comedy pe care le făcea pe marile scene de la noi din țară sau din străinătate. Totuși, momentul de glorie a venit odată cu aparițiile lui pe sticlă!

Mihai Bobonete este un nume răsunător atunci când vorbim despre lumea actoriei de la noi din țară. Se bucură de un succes imens datorită rolului său impresionant din serialul „Las Fierbinți”. Înainte să apară pe sticlă, vedeta de televiziune avea o mulțime de spectacole de stand-up comedy atât în țară, cât și peste hotare. Ușor, ușor a cunoscut succesul pe toate planurile. S-a implicat în cât mai multe proiecte TV, care i-au adus bani frumoși în conturi. Este jurat și la Românii au Talent, dar are și propriul podcast unde invită diferite persoane publice, să-și spună poveștile de viață.

Cert este că Bobonete nu duce lipsă de faimă, nici de apariții pe micile ecrane și implicit, nici de bani. Are „buzunarele” pline după o carieră pentru care a muncit pe brânci ani la rând. Pe lângă show-urile de comedie sau emisiunile TV la care ia parte, actorul este și un mare afacerist de când și-a lansat podcastul. Ce-i drept, nu stă rău deloc la capitolul finanțe!

Câți bani a câștigat Mihai Bobonete în anul 2022

CANCAN.RO scoate la interval informații prețioase despre averea uriașă a lui Mihai Bobonete. Pandemia de COVID l-a lovit grav pe „Bobiță” din Las Fierbinți, ca și pe alte vedete, de altfel. În 2021, a cam bătut vântul prin conturile celebrului actor de comedie. A avut un profit mic de 11.030 lei, comparativ cu anul ce avea să vină. Noroc cu economiile, care l-au scăpat din prăpastie și l-au menținut pe linia de plutire. Vedeta de la PRO TV și-a revenit treptat în 2022, când profitul lui a crescut de cel puțin 65 de ori. Adică, 814.417 de lei. Este cu adevărat o avere, pe care Bobonete a reușit să o clădească datorită emisiunii Românii au Talent, dar și a altor campanii de publicitate.

Nu sunt singurele venituri pe care comediantul le are. Dacă stăm să vorbim despre podcastul cu care a dat lovitura pe internet, aflăm că Bobonete are noroc chior. În „buzunarele” lui au intrat nu mai puțin de 250.000 de euro pe anul precedent. Omul de televiziune a reușit într-un an să strângă o adevărată avere. Lucrurile s-au așezat după pandemie și se pare că acum îi merge totul strună.