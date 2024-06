„I-am zis lui Chris Martin că sunt ţigan”. Babasha, declaraţii în premieră despre scandalul de la concertul Coldplay

Babasha este tânărul de 22 de ani care a fost invitat de Chris Martin să cânte alături de le pe scena Arenei Naționale din București. În prima seară a concertului Coldplay, tânărul a fost huiduit pe stadionul plin cu 50.000 de oameni. Acum, la o săptămână de la acel moment, cântărețul a mărturisit că i-a spus solistului trupei britanice că este țigan. Mai mult decât atât, acesta l-a avertizat pe artistul internațional că spectatorii ar putea să reacționeze într-un mod neașteptat.

Babasha este artistul momentului, după controversa de la concertul Coldplay. După ce a fost huiduit pe Arena Națională, românii s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au susținut că tânărul nu avea ce căuta acolo, alții i-au luat apărarea și l-au încurajat să nu pună la suflet ceea ce s-a întâmplat pe stadion, în prima seară de spectacol.

Citește și: CORINA BUD I-A CERUT SCUZE LUI BABASHA! MESAJUL TRANSMIS DUPĂ CE A FOST PUSĂ LA ZID: ”REPORTERIȚĂ CRINGE”

Invitat în Podcastul lui Damian Drăghici, Babasha a vorbit deschis despre momentele trăite la concertul Coldplay. Tânărul artist s-a confruntat cu o avalanșă de emoții, după ce a fost huiduit pe Arena Națională.

Totuși, cântărețul a mărturisit că l-a prevenit pe Chris Martin că publicul ar putea avea o reacție neașteptată. Mai mult decât atât, Babasha i-a spus solistului trupei Coldplay adevărul despre etnia sa.

Întrebat dacă se aștepta să mai fie chemat și în a doua seară a concertului, Babasha a răspuns categoric „nu”. Cântărețul a explicat că din acest motiv nici nu a dormit în seara respectivă. Inițial, chiar a vrut să refuze să mai meargă pentru că era foarte obosit. De asemenea, nu știa dacă ar fi putut să mai facă față huiduielilor.

„Tocmai de asta nici nu am dormit pentru că nu mă așteptam să mai fiu invitat (n.r.: a doua zi, pe 13 iunie). Nu am dormit și am stat toată seară să citesc și mai spun că este vorba de rasă pentru că nu aveți idee câte mesaje am primit în privat despre pielea mea și despre faptul că sunt țigan, să mă duc la mine în India și tot felul de de-astea, chestii cu care m-am mai întâlnit chiar și la liceu, chiar și în școala gimnazială, chiar și la facultate, la Conservator, în viața de zi cu zi, cărora știu să le fac față și le fac față râzând pentru că nu mă interesează deși sunt mândru că sunt țigan și îmi place foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt eu, personajul ăsta”, a mai spus Babasha.