Florin Damșa este acum un instructor de fitness de top și care încă visează la titlul suprem, Mr. Olympia. Trage tare la antrenamente, nu a micșorat ritmul nici în timpul pandemiei, dar nu atunci i-a fost cel mai greu. S-a întâmplat acum mai bine de cinci ani, când a trecut printr-o grea situație financiară. Și a trebuit să se angajeze la…împachetat șervețele. A fost recunoscut grație emisiunii La Măruță, de pe Pro TV, unde fusese invitat. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate, direct de la sursă!

Florin Damșa își schimba cursul vieții odată ce a zărit prima ganteră. Atunci era un grăsunel, dar s-a ținut de acea ganteră, nu i-a mai dat drumul. Astăzi, bifează toate competițiile interne, ”forțează” și străinătatea, de unde ar vrea să revină cu cel mai mare titlu în culturism.

Florin Damșa s-a angajat la ambalat șervețele

Dar actualul instructor de fitness a avut momente de-a dreptul dificile în drumul său spre marea performanță. Banii i-au lipsit, ba chiar a trecut printr-o acută criză financiară. Și s-a dus, vrând, nevrând, la munca de jos.

”Situația m-a obligat să mă angajez într-un domeniu care nu avea nicio legătură cu profesia mea. După ce lucrasem o bună perioadă la o companie de suplimente nutritive pentru sportivi și persoanele active, compania a început să nu mai meargă bine. A început să scârțâie. Mulți dintre noi am fost dați în șomaj. Știam că îi va fi greu, dacă nu imposibil, să se redreseze, iar eu aveam nevoie de bani pentru pregătirea mea, pentru participarea la competiții…”, povestește Damșa, pentru CANCAN.RO.

Florin Damșa, poveste amuzantă cu emisiunea lui Măruță

A început să-și caute de muncă. Ar fi acceptat orice. ”Am început să caut de lucru și, într-un final, am găsit la o fabrica de hârtie din Dej, unde am fost angajat”, spune Damșa. Care avea să fie recunoscut de oamenii de la angajări… Cum?

”Țin minte și acum… La interviu, tipa m-a recunoscut de la Tv, mai precis, de la PRO TV, emisiunea La Măruță. Și m-a întrebat dacă chiar sunt eu și ce caut într-o fabrică. I-am zis: am venit să lucrez!

Mi s-a oferit un post unde mă ocupam de producția de șervețele și ambalarea lor. Am fost primit destul de bine de o parte din angajați. M-au întrebat cum e la tv, cum de am ajuns aici, cum e la competiții… Îmi amintesc că m-au și lăsat să plec de la mașinăria care împacheta șervețelele să mănânc, aveam ore de mese”, rememorează Florin Damșa.

Damșa, ”lucrat” de șeful de tură

Însă nu le-a fost tuturor la suflet. ”După un timp, șeful de tură a început să aibă treabă cu mine, ce caut eu acolo, la fabrică, nu am destui bani și că nu mă descurc? Nu i-a convenit nici când mi-am luat liber, să merg la București, la o emisiune la tv.

După ce am revenit de la București, am fost distribuit pe un alt sector, mai precis, la măturat și reparat paleți, unde m-am enervat. Știam că m-au pus acolo din dorința de a pleca, am avut o ceartă cu cei de la birouri, am amenințat că îi bat, dacă tot fac manevre.

După nici două săptămâni, am fost dat afară pentru indisciplină, fără nicio explicație. Dar eram norocos, am prins un contract la o sală de renume, așa că am părăsit orașul Dej și m-am mutat la Cluj, unde locuiesc și acum”, a încheiat povestea Florin Damșa.

