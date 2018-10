Legislația rutieră s-a schimbat în ultimii ani și… în același timp, s-au updatat unele tehnici de a-i determina pe cei care vor să își ia permisul să facă o plecare din rampă cu frâna de mână trasă extraordinară! Drept dovadă este o poză devenită virală, care a fost făcută recent, în cadrul unui examen auto, care a avut loc în Capitală.

Ideea fabuloasă a unui polițist din București la examenul auto! Ce i-a făcut unui elev la plecarea din rampă cu frâna de mâna trasă

Un elev care a susținut de curând proba practică a examenului auto în Capitală a avut parte de o experiență unică! Polițistul care era cu el în mașină l-a pus la un moment dat să plece din rampă cu frâna de mână trasă. Ca să aibă și mai multe motive să trească acest test de foc, agentul a pus telefonul elevului sub roata de pe stânga, spate. Această idee a fost imortalizată și a ajuns virală.

“Examen Școală Plecare din Rampă cu frâna de mâna ( telefonul elevului pus la roată spate)” este mesajul care a însoțit imaginea postată pe Facebook.

“Ingenioasa actiune”, “In 2012, cand a facut sotul scoala,instructorul i-a pus ceasul in spate.. plecare in rampa Iasi penitenciar 😊”, “Frumos, adevarata soferie”, “Foarte buna ideea :)))). Ca să simți pe propria piele ce înseamnă paguba când ești nepregătit sau neatent in trafic!”, “Asta da, soferie” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.