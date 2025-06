Ideea genială cu care a dat lovitura Elena din Iași. În ce a investit, după 27 de ani în care a lucrat ca vânzătoare

După aproape trei decenii petrecute în spatele tejghelei aceluiași magazin, o femeie din Iași a reușit să transforme experiența, pasiunea și perseverența într-o afacere proprie. Elena Burțilă, originară din localitatea Tătăruși, județul Iași, a lucrat timp de 27 de ani într-un mic magazin second-hand, cunoscut anterior sub numele de „Vintage Vibe”, amplasat în zona Păcurari din municipiul Iași. Deși pentru mulți un astfel de loc ar fi fost doar un loc de muncă, pentru Elena a devenit parte din identitatea ei profesională și personală.

Odată cu închiderea magazinului de către foștii proprietari, Elena a văzut oportunitatea de a-și îndeplini un vis mai vechi: să devină propriul ei șef și să continue activitatea într-un stil autentic, păstrând atmosfera și esența spațiului pe care îl cunoștea atât de bine. A investit economiile de-o viață pentru a cumpăra afacerea și a reconfigura spațiul sub un nou concept, intitulat sugestiv „Haine și Obiecte cu Poveste”.

Magazinul păstrează linia vintage, fiind aprovizionat exclusiv cu articole aduse din Elveția, pe care Elena și soțul său le selectează personal. Sortimentul este diversificat și include haine, încălțăminte, broderii, lenjerii, jucării, obiecte decorative și electrocasnice, toate purtând amprenta unor vremuri trecute. Obiectele nu sunt doar de uz practic, ci vin cu o poveste și un aer nostalgic, ceea ce atrage o clientelă fidelă, pasionată de stilul retro sau în căutare de piese unicat.

„Abia am venit în țară. Am stat și am reconfigurat spațiul, și am pus marfa. Eu merg personal după marfă. Eu am lucrat aici și mi-am dorit foarte mult să fac asta, îmi place foarte mult această parte de obiecte vintage. Aici, am lucrat timp de 27 de ani. Nu am vrut să aduc nimic nou, am vrut să rămână la fel cum a fost înainte. Eu eram mulțumită și de cum arăta înainte. Nu știu motivele doamnei pentru care a renunțat la afacere, a fost decizia dumneaei. Prețurile sunt ca înainte în magazin”, a transmis Elena Burțilă, potrivit BZI.