Îl mai ții minte pe Cristi Leana? A „spart” cei 120.000€ primiți de la Pro TV pentru „Românii au Talent”. Din ce face bani acum

Tu îți mai amintești de Cristi Leana? Timpul a trecut, iar tânărul a „spart” cei 120.000€ primiți de la Pro TV pentru „Românii au Talent”. Din ce face bani acum? Cum a evoluat viața lui de-a lungul anilor?

Cristi Leana, cunoscut drept „Domnu Puzzle”, a câștigat marele premiu al emisiunii „Românii au Talent” în anul 2015. Pasionat de cubul Rubik, el a reușit să impresioneze prin performanțele sale, iar așa a plecat acasă cu un cec de 120.000 de euro, bani pe care i-a investit cu cap în anii ce au urmat.

Tânărul provine dintr-o familie modestă, care s-a mutat din mediul rural în București cu speranța unui viitor mai bun. Încurajat să învețe, Cristi Leana a fost un elev silitor și a intrat la Colegiul Național „Tudor Vianu”, unde a descoperit cubul Rubik, un hobby care avea să-i aducă, peste ani, multe beneficii.

„Acesta este cecul de 120.000 de euro de la Românii au Talent. L-am primit în 2015, atunci când am câștigat cunoscutul concurs TV. Părinții mei sunt oameni simpli de la țară, fără facultate, și s-au mutat în București înainte ca eu să mă nasc, pentru ca să am acces la o școală bubă, să învăț, să ajung să am și eu un job bun, să nu mă chinui ca ei la muncile de jos. Așa am și făcut, am fost șef de promoție în școala gimnazială, iar apoi am intrat la unul dintre cele mai bune licee din București, Tudor Vianu, unde am descoperit pasiunea mea pentru cubul Rubik de la un coleg.”, a spus Cristi Leana.