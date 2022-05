Îl mai țineți minte pe Marius Gavrilă, care făcea pariul cu Măruță? S-a întors în showbiz și dă lovitura cu Ace of Base

Marius Gavrilă făcea pariul cu Măruță, în emisiunea de pe Pro TV, din urmă cu 10 ani. Trebuia să slăbească 50 de kg în jumătate de an. A pierdut prinsoarea, dar a dat jos kilograme cu duiumul. Apoi, a dispărut, oarecum, din scenă. S-a reinventat de curând, sub numele de DJ Conte. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

După o mică pauză în care artistul a preferat să se retragă din luminile reflectoarelor, ocupându-se în ultima vreme de organizarea diversor festivaluri muzicale, Marius Gavrilă a decis să revină la vechea și marea lui pasiune, aceea de a fi DJ, mixând și animând petrecerile cu muzica anilor `80 și `90.

Marius Gavrilă, reinventat sub numele de DJ Conte

DJ Conte este numele sub care acesta dorește să facă oamenii să se distreze și să demonstreze că muzica dance din acea perioadă va rămâne vie întotdeauna, lăsând în sufletele ascultătorilor libertatea de a crede în visurile lor, trăirilor sale interioare dându-le puterea de a se exterioriza. ”Când eram mic îmi doream să devin conte, era visul meu. Odată cu trecerea anilor, mi-am dat seama că nu voi putea avea acest titlu, dar, pentru că mie îmi place întotdeauna să fac din imposibil posibil, mi-am promis ca voi găsi o soluție pentru ca visul meu să devină realitate. Așa că astăzi sunt DJ Conte, contele muzicii anilor `80-`90”, a declarat artistul.

DJ-ul consideră că muzica este cel mai bun medicament, că indiferent de starea în care se află cineva, o piesă poate face ca sentimentele să iasă la iveală, creând zâmbete sau lacrimi pe fețele oamenilor.

Întrebat dacă tineretul din ziua de azi mai ascultă muzica anilor `80 și `90, DJ Conte a spus: ”Da, sunt sigur de asta. Urmăresc continuu acest fenomen si sunt placut surprins ca tinerii din ziua de astazi se distreaza pe aceeasi muzica pe care s au distrat si parintii lor.”

Marius Gavrilă mixează alături de Ace of Base

Marius susține că are muzica în sânge, încă de când era copil. A crescut cu muzica anilor `80-`90 și a rămas cu gândul la perioada acelor vremuri. Vremuri fără griji, vremuri când își căra cele două diplomate după el la petrecerile unde era chemat să pună muzică contra-cost. A știut dintotdeauna să îmbine plăcerea cu munca și a avut mereu rezultate notabile, consideră el.

În perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului Bănăţean, pe lângă trupa franco-braziliană Kaoma, anunţată încă de acum trei săptămâni, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla şi Capella, dezvăluiţi pe parcursul zilelor trecute, la Timişoara, va ajunge şi Ace of Base, alături de care DJ Conte va mixa. Trupa suedeză condusă de Jenny Berggren a fost şi Diskoteka Festival, în 2019, unde i-a încântat pe fani cu hit-uri precum “Happy Nation”, “All That She Wants”, “The sign” sau “Wheel of Fortune”.

”Este o onoare pentru mine să mixez alături de Ace of Base. Am muncit mult ca să ajung aici, mi-am cultivat aceasta pasiune încă din copilărie. Muzica a fost și va rămâne prima mea dragoste pentru totdeauna”, a mai spus DJ Conte.