IL VOLO revine în România cu 2 concerte grandioase în cadrul turneului mondial

După ce au anunțat primele date europene ale concertului LIVE IN CONCERT 2025, IL VOLO – celebrul grup de origine italiană, care domină lumea pop-opera internațională de peste un deceniu, revine în România cu 2 concerte de proporții: Bucuresti – 23 iunie 2025 la Sala Palatului, și Oradea – 23 noiembrie 2025, la Oradea Arena. IL VOLO va prezenta publicului din Romania noul album, AD ASTRA (Sony Masterworks), lansat anul trecut in noiembrie.

Biletele vor fi puse în vânzare începând de miercuri 05.03, ora 10:00, și vor putea fi achiziționate exclusiv prin Eventim.ro, la prețuri variabile în funcție de categoria de loc. Membrii fan clubului IL VOLO beneficiază de prioritate, astfel că își pot achiziționa biletele de astăzi, 04.03, de la ora 10:00.

Mult așteptatul album IL VOLO, AD ASTRA, conține 11 piese originale, plus 5 piese inedite, inclusiv un duet cu soprana, Pretty Yende. Despre noul album, Il Volo spune: „Ad Astra este discul care sărbătorește cei 15 ani de când facem muzică împreună și este primul nostru album cu cântece originale: este o piatră de hotar foarte importantă pentru noi și suntem foarte mulțumiți de munca pe care am făcut-o împreună cu o echipă excepțională de scriitori și producători care au creat cântecele pentru noi atât din punct de vedere muzical, cât și liric. De-a lungul anilor am evoluat cu toții, aducând cu noi propriile personalități și pasiuni. Rezultatul este Ad Astra, un proiect care pune în valoare diferitele noastre nuanțe personale și vocale, dovedind că diversitatea este scânteia care aprinde. Abia așteptăm să ne vedem din nou fanii din întreaga lume și să cântăm în sfârșit live noile noastre piese inedite!”

Peste 300 de concerte în toată lumea

Trioul vocal de tenori italieni IL VOLO, manageriat de Michele Torpedine, care l-a descoperit și manageriat timp de 16 ani și pe Andrea Bocelli, este format din Piero Barone, Ignazio Boschetto și Gianluca Ginoble. IL VOLO este aclamat de critici și considerat unul dintre cele mai mari nume ale muzicii clasice crossover pop la nivel mondial. Favorit al Papei Francis, trio-ul a fost invitat, la începutul anului 2019, să participle la cea de-a XXVI-a ediție a Zilei Mondiale a Tineretului din Panama; aici au interpretat „Ave Maria” în fața a peste un million de spectatori. Din anul 2009 și până în prezent, IL VOLO a susţinut peste 300 de concerte pe toate continentele. A cântat în cele mai prestigioase săli, precum Royal Albert Hall, Radio City Music Hall din New York sau Arena di Verona în Italia. Piero, Ignazio și Gianluca sunt aplaudaţi în întreaga lume fiind numiţi ,,băieţii cu voci îngereşti’’ şi desemnaţi moştenitori ai celor trei tenori legendari, José Carreras, Placido Domingo și Luciano Pavarotti.

Invitați la Muzeul GRAMMY

Trio-ul s-a format în 2009, după ce a participat individual la reality show-ul de canto „Ti Lascio una Canzone”, pe care l-a câștigat. Ei au câștigat rapid popularitate în Europa și au apărut pe single-ul caritabil „We Are the World: 25 for Haiti” al lui Quincy Jones, alături de alte 80 de vedete mondiale. Albumul lor de debut a fost lansat în 2011 și s-a clasat pe locul 10 în topul Billboard 200, cuprinzând un amestec de standarde, cântece italiene clasice și materiale compuse de compozitori contemporani, precum Diane Warren.

În 2012 au lansat un album live și al doilea album de studio, We Are Love, iar în 2013 albumul cu tematică de vacanță Buon Natale: The Christmas Album. Il Volo a câștigat premiul Big Artist Award la prestigiosul Festival de Muzică Sanremo din Italia, ceea ce le-a adus triplu disc de platină în Italia cu ultimul lor EP și a contribuit la turneul lor de vară sold-out. Când au lansat albumul “Grande Amore”, care conține un amestec de melodii originale și clasice, IL VOLO a intrat în topurile din Italia, Elveția, Spania, Belgia și Statele Unite. Cu ocazia acestui album, Muzeul GRAMMY i-a invitat la Clive Davis Theater pentru o conversație intimă despre cariera lor și album, precum și pentru un spectacol, găzduit de Scott Goldman, vicepreședinte al GRAMMY Foundation și MusiCares.

Grupul care scrie istorie

Cu albumul „Notte Magica – un omagiu adus celor trei tenori”, Carreras – Domingo – Pavarotti, au susținut un turneu mondial în 2016 şi 2017, înregistrând un succes fără precedent. Concertul lor de deschidere de la Florenţa, susţinut chiar de Placido Domingo, a fost difuzat în 500 de cinematografe din Italia şi din întrega lume. Cu melodia Musica Che Resta, de pe albumul Musica, IL VOLO a cucerit publicul Sanremo, fiind încă o dovadă a succesului lor fără margini. Albumul s-a aflat în Top 10 al celor mai bine vândute albume de pe iTunes, în 14 ţări – Malta, Brazilia, Israel și multe altele, fiind al doilea cel mai bine vândut album în Japonia, după Bohemian Rhapsody.

Trio-ul a cântat în numeroase emisiuni TV din Statele Unite, inclusiv „American Idol”, și a apărut și în ultimul episod al serialului de succes „Entourage” de la HBO. La Billboard Latin Music Awards din 2014, grupul a primit premiul pentru artistul anului în categoria Latin Pop Albums (pentru duo sau grup). Cu cinci albume de studio au primit discul de platină şi au obținut două nominalizări la Premiile Grammy.