Ileana Sterp lămurește acuzațiile primite după ce și-a cerut scuze public de la Daniela Iliescu: „Prea pe dos ați...”

A făcut primii pași spre împăcare, dar acest lucru nu a fost apreciat de public. Ileana Sterp a fost criticată, după ce i-a transmis cumnatei ei, Daniela Iliescu, un mesaj prin intermediul unei postări în online. Acest lucru a stârnit un val de reacții, dar sora lui Culiță Sterp a oferit niște explicații. Iată ce a spus!

Scandalul din familia Sterp nu este străin lumii, iar legătura dintre Ileana Sterp și Daniela Iliescu este ruptă de ceva timp, cele două încetând să mai țină legătura. Recent, cu ocazia zilei de naștere a Danielei, Ileana a vrut să îngroape securea războiului și a făcut primul pas.

Ileana Sterp a simțit nevoia să clarifice mesajul pentru Daniela, în urma interpretărilor pe care oamenii le-au făcut. Ea a vrut să precizeze că a fost sinceră atunci când și-a cerut iertare.

În mesajul ei, se regăsea expresia „era mai umblată prin lume”. Ei bine, aceasta a stârnit un val de reacții, iar publicul a crezut că Ileana și-ar fi dorit, de fapt, să își înțepe cumnata. Prin urmare, sora lui Culiță Sterp a explicat ce a vrut să spună.

Bun, hai să traduc. „era mai umblată prin lume” – real, așa a fost. Eu chiar am învățat chestii de la ea, în special ce ține de online (edit video, făcut poze etc) și cred că pe ea a ajutat-o să se dezvolte mai mult faptul că a fost plecată din țară, a locuit în orașe mari etc. Un om care e mai umblat prin lume automat știe mai multe lucruri. Le-am învățat și eu, pe parcurs, și sunt recunoscătoare pentru fiecare om din viața mea de la care am învățat ceva.