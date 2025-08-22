Acasă » Știri » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București – C.S.M. Reșița, sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București – C.S.M. Reșița, sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00

De: Anca Chihaie 22/08/2025 | 14:45
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București - C.S.M. Reșița, sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua București- C.S.M. Reșița, sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Iți recomandăm
Horoscop 23 august 2025. Zodia care are conflicte aprinse acasă
Știri
Horoscop 23 august 2025. Zodia care are conflicte aprinse acasă
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Știri
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Interlopul care a atacat cu sabia un polițist, adus în țară. Individul, urmărit internațional, are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare
Adevarul
Interlopul care a atacat cu sabia un polițist, adus în țară. Individul, urmărit...
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Parteneri
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
WOWBiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele...
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de...
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Digi 24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
Digi24
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania...
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Ionuț Rusu și Viviana Sposub și-au spus adio după trei ani de relație! Motivul din spatele despărțirii de frumoasa vedetă: „Ceea ce mi-a adus și probleme în relațiile personale, e obsesia”
kanald.ro
Ionuț Rusu și Viviana Sposub și-au spus adio după trei ani de relație! Motivul din...
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc:
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita...
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
kfetele.ro
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a...
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat partenerei sale ucise în urmă cu mai bine de 40 de ani
Fanatik.ro
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de...
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost descoperită
Fanatik.ro
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum...
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica...
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte puternice, grindină si ploi torențiale. Când revine canicula
Romania TV
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio...
Nu mai are bani? Bianca Drăgușanu își vinde Bentley-ul de la Bădălau
evz.ro
Nu mai are bani? Bianca Drăgușanu își vinde Bentley-ul de la Bădălau
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
Gandul.ro
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor...
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
as.ro
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag...
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Nu inima l-ar fi trădat pe Hulk Hogan! Misterul morții ascunde o eroare medicală fatală. Fiica lui Hulk Hogan cere filmările poliției: Ce s-a întâmplat cu adevărat în ultima zi de viață?
radioimpuls.ro
Nu inima l-ar fi trădat pe Hulk Hogan! Misterul morții ascunde o eroare medicală fatală....
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
Fanatik.ro
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala...
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai...
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 23 august 2025. Zodia care are conflicte aprinse acasă
Horoscop 23 august 2025. Zodia care are conflicte aprinse acasă
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să ...
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ultimele cuvinte ale Silvanei, profesoara ucisă de soț, pentru fiica ei, înainte să moară. Copila ...
Ultimele cuvinte ale Silvanei, profesoara ucisă de soț, pentru fiica ei, înainte să moară. Copila a fost martoră la crimă
P. De câte tipuri de cremă are de fapt nevoie o femeie
P. De câte tipuri de cremă are de fapt nevoie o femeie
P. Transpalet electric vs manual – avantajele care reduc costurile pe termen lung
P. Transpalet electric vs manual – avantajele care reduc costurile pe termen lung
Ce se întâmplă cu fetiță de 11 ani care și-a văzut mama omorâtă de tată. Unde va ajunge copila
Ce se întâmplă cu fetiță de 11 ani care și-a văzut mama omorâtă de tată. Unde va ajunge copila
Vezi toate știrile
×