Ilie Năstase, fosta glorie a tenisului mondial, a explicat în ce stadiu al relației se află cu soția sa, Ioana, precum și motivul real pentru care a anulat nunta cu doar puțin înainte de eveniment. Nasty a luat o hotărâre de ultim moment după ce s-a speculat că urmează să se separe de Ioana.

Zvonurile despre divorțul dintre Nasty și soția lui au apărut chiar la trei luni după căsătorie, iar fostul nr. 1 mondial din ATP a anunțat că a anulat și petrecerea de nuntă, care a fost programată, inițial, pentru vara aceasta.

Ilie Năstase: “Suntem foarte bine, nu divorțăm”

“Soția mea este sensibilă, pe ea o deranjează acest tip de articole, aceste scandaluri în care este implicată, fără voia ei, și fără să aibă o dorință în acest sens. Ea nu este ca altele, să își dorească scandal, să apară la TV, ori să dea detalii despre viața intimă. Își dorește liniște, amândoi ne dorim asta, ne-am săturat de toate aceste speculații despre căsnicia noastră.

Noi suntem foarte bine, nu divorțăm, Ioana nu vrea să divorțeze, îmi iubesc soția și îi sunt fidel. Nunta am amânat-o pentru că locația unde trebuia să facem petrecerea este în construcții, a doua zi era și ziua mea, după care am și plecat în Tokio. Nunta o să aibă loc, însă nu acum. Ne dorim și un copil, însă mai așteptăm puțin", a declarat Ilie Năstase.

Fosta glorie a tenisului românesc a adus lămuriri și cu privire la momentul în se plimba pe lângă o brunetă într-o parcare de la mare. " În parcarea în care am apărut chipurile cu o fată, eram în fața blocului meu și vorbeam cu soția mea la telefon. Cum puteam să fac ceva chiar în fața blocului meu? Eu nu o cunosc pe domnișoara despre care s-a scris, ea doar a trecut prin fața mea și atât", a menționat Ilie Năstase.

“Dorim să ne mutăm definitiv la Constanța”

După ce au apărut zvonurile că se desparte de Ioana, după doar trei luni de mariaj, Ilie Năstase a luat o decizie radicală. “Acum stăm ba la mine, ba la ea. Împreună, dar în ambele locații. Vreau să ne luăm ceva al nostru. Dorim să ne mutăm definitiv la Constanța, într-o casă mai mică, în care să locuim noi doi. Acum suntem în căutăre de o casă pe gustul nostru în Constanța.

Vrem să plecăm din Capitală, departe de toate aceste scandaluri. Nu știu cine dorește să ne facă rău, să destrame această relație. Nu am făcut rău nimănui, nu înțeleg de ce vrea cineva să ne despartă?!", a povestit celebrul tenismen.

Ilie Năstase, replică pentru Pastramă

În urmă cu câteva săptămâni, Brigitte Sfăt și soțul ei, Florin Pastramă, au apărut în emisiunea lui Măruță chiar din apartamentul pe care bruneta l-a primit cadou de la Ilie Năstase în timpul mariajului. Dacă fosta soție a fost rezervată în declarații despre fostul tenismen, actualul partener de viață al femeii de afaceri i-a mulțumit, mai în glumă, mai în serios, lui Nasty pentru apartament, iar, pe lângă acest aspect, a comentat că e ciudat că i-a luat actualei soții un apartament chiar în blocul de alături, unde se pot vedea dacă ies pe balcon.

"Ioana și-a ales acel apartament, din acel bloc. Era singurul de vânzare din acel bloc, restul este o coincidență. Blocul este al unui prieten. Așa am ajuns să luăm acest apartament. Nu a dorit nimeni să cumpere un apartament pentru a fi mai aproape de Brigitte sau chestiuni mincinoase de acest gen care tot au mai apărut. Eu nu i-am luat lui apartament, asta e o golănie, dar nu mai comentez. Pe mine nu mă interesează fosta soție în niciun fel. Nu mă interesează să comentez despre nimeni. Nici despre soțul ei, să fie sănătoși. Eu vreau liniște. Poate o să-l vând, nu știu. Să vedem cum o să o facem după ce ne cumpărăm casa", a conchis Ilie Năstase.

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e același. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeași linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană așa. Să trec peste situația aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Nasty. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE SOȚIEI LUI ILIE NĂSTASE DESPRE SARCINĂ: “VA FI CE-O VREA DUMNEZEU”)

Nasty, căsătorit de cinci ori

Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodosescu (42 de ani), Brigitte Sfăt (42 de ani) sunt femeile care l-au dus pe Ilie Năstase (73 de ani) în fața ofițerului stării civile. Ioana Simion (43 de ani) este considerată de sportiv ultima pe “listă”.

