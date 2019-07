Ilie Năstase, obligat să divorțeze după numai 3 luni?! ”Ioana a aflat că a călcat pe bec”

După ce ieri fostul mare tenismen a anunțat că nunta programată pentru mijlocul lunii august va fi amânată, se pare că lucrurile nu sunt deloc roz în căsnicia lui, iar după numai trei luni de mariaj cu Ioana îl ”paște” divorțul!

La 72 de ani, celebrul tenisman este în pragul celui de-al cincilea divorţ după ce, se pare, că ar fi înşelat-o pe Ioana Simion, aşa cum a procedat cu Brigitte. Ioana a anulat nunta de pe 17 august şi se gândeşte să divorţeze la fix trei luni de când a spus ”da” la ofţerul stării civile.

”Ioana a aflat că Ilie a călcat pe bec. El în continuare se comportă ca pe vremea când era cu Brigitte, face aceleaşi gesturi deranjante, iar Ioana nu tolerează aşa ceva. Şi nu sunt singurele păcate, Ilie a greşit şi altfel, însă nu e cazul să intrăm în detalii, aşa că au umplut paharul, iar Ioana a anulat nunta de pe 17 august şi îi cere divorţul. A vrut să meargă la notar să programeze divorţul chiar acum două săptămâni, după ce au avut nişte certuri aprinse, însă familia ei i-a spus să mai aştepte puţin, să se mai gândească”, au declarat pentru Click! surse din preajma celor doi.

Episodul care ar fi produs tensiune în cuplul Ilie Năstase & Ioana Simion

Vă reamintim că, recent, Nasty a părut să profite de faptul că din peisaj lipsește Ioana Simion, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu câteva luni. Într-un mod aparte, Nasty a încercat să combine o superbă domnișoară. În timp ce vorbea la telefon, Nasty i-a dat târcoale tinerei care se pare că-i acaparase atenția. Ca un "prădător feroce", fostul mare tenismen și-a studiat "ținta" din cap până-n picioare. Ilie Năstase a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că este calificat rău. Atunci când își propune ceva pare că nimic nu-i stă în cale.

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.