Ilie Năstase, detalii despre starea de sănătate de pe patul de spital: „Nu știu cum m-am infectat”

Ilie Năstase trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. După vacanţa pe care a petrecut-o în Turcia, fostul tenismen s-a infectat din nefericire cu noul coronavirus.

Se pare că primul simptom care i-a dat de gândit a fost o tuse seacă destul de persistentă. Imediat, ilie Năstase a vrut să se asigure că totul este în regulă aşa că a făcut un test COVID care a ieşit pozitiv.

În prezent fostul tenismen se află internat la Institutul de boli infecțioase „Matei Balș” din Capitală, acolo unde este ţinut sub observaţie. Ilie Năstase este vaccinat, iar din acest motiv nu a dezvoltat o formă grea de boală.

În cadrul unei intervenţii, fostul sportiv a dat detalii despre starea sa de sănătate.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut.

Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a declarat Ilie Năstase, conform Antena 3.

Ilie Năstase a mai fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate

Ilie Năstase a rămas șocat după ce ar fi fost trădat de nașul lui, Ciprian Marica. Fostul atacant l-ar fi exclus pe tenismen din Fundația „Ilie Năstase”, punându-I pe tatăl și unchiul lui în locul tenismenului.

Recent, în cadrul unui interviu, Ioana Simion, actuala soție a lui Năstase, a confirmat faptul că fostul sportiv a fost internat, din cauza problemelor la inimă: „Ilie m-a sunat la începutul acestei săptămâni și m-a rugat cu o voce stinsă să vin la el la spital.

Era internat la Spitalul privat Ponderas, fiindcă el are ceva probleme și cu inima. A reușit să rămână calm în toată nebunia asta. Medicii i-au cerut explicit să nu se enerveze, fiindcă altfel ar fi putut apărea ceva complicații. L-am întrebat ce i s-a întâmplat și atunci el mi-a povestit cum Ciprian Marica, nașul nostru de căsătorie, i-ar fi preluat afacerea!”, a declarat Ioana Simion, pentru playsport.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan